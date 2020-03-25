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25.03.2020 - 01:30 |

Meghan Markle'ın tercihi ev yapımı maskeler

Mağazalardan aldığımız kimyasal içerikli maskelerin yerine; evde kendimizin kolayca yapabileceği, doğal maskeleri tercih etmek her zaman daha mantıklı olacak. Etkileri; malzemelerine göre değişen bu maskeler Megan Markle'ın da favorisi...

Meghan Markle'ın tercihi ev yapımı maskeler

Tahmin edilenin aksine ev yapımı maskeler de, büyük kozmetik markalarının ürettiği yüksek fiyatlı maskelerin verdiği etkileri sağlayabilir.

Tavsiye direkt olarak  Meghan Markle’ın cilt bakım uzmanı Nichola Joss'tan geliyor. Joss, ev yapımı maskeleri yapımı kolay, bütçe dostu ve içine koyduğunuz tüm malzemelerin tam kontrolüne sahip olduğunuz için tavsiye ediyor.

1. Yatıştırıcı hamur maske

Markle’ın favori ev yapımı maskesinin özünü hindistan cevizi yağı oluşturuyor. 

Malzemeler:

Hindistan cevizi yağı

Zerdeçal

Bal

Yulaf

Maskenin miktarına göre karar vereceğiniz malzeme miktarlarını; bir kabın içine koyarak karıştırın. Bir hamur kıvamını alacak maskeyi, yüzünüzde 10 dakika kadar bekletmeniz ve ılık su ile yıkamanız yeterli. 

Anti-bakteriyel özelliklere sahip zerdeçal, içerdiği  C vitamini ile cildin kolajen üretimini arttırıyor.

Herhangi bir reaksiyonu önlemek için yüzünüzün dışında bir cilt bölümünde maskeyi denemeniz, kızarıklık ve tahriş olmanın önüne geçecek.

2. Nemlendirici maske

Cildinizin yağlı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak yine de neme ihtiyacı olduğunu unutmayın! Avokado, cilt için oldukça yararlı bir besin. Cildi derinlemesine nemlendirirken kırışıklıkların da azalmasına yardımcı olan avokado maskesini denemeye hazır mısınız?

Malzemeler: 

Avokado'nun 4'te 1'i

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal

Avokadoyu iyice ezdikten sonra, bir kapta zeytinyağı ve bal ile karıştırın. Hazırladığınız bu maske cildin nem dengesini sağlayarak pürüzsüz bir sonuç verecek.

 

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