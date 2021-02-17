Melanom (Cilt Kanseri) Nedir? Melanom Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Melanom sorunu yaşandığı takdirde bir doktora başvurulmalı ve teşhis ve tedavisine kısa zamanda başlanmalıdır.

Melanom (Cilt Kanseri) Nedir?

Melanom nedir dendiğinde ise melanom kötü huylu olarak kabul edilen ben türüdür. Her zaman uyarı vermeyebilir. Cilt kanseri olarak tanımlanan bu durum hayati tehlike oluşturabilir. Cilt kanserine yol açan melanom yapısı ise melanosit hücreleridir.

Melanin pigmentlerini üreten melanositlerdir ve bunlar derinin rengine verirler. Ayrıca bronzlaşmamızı sağlayan bu pigmentlerdir. Melanom ise melanositlerin yapısının bozulması ve kontrolsüz olarak çoğalması durumudur. Bulunduğu bölgeden başlayarak başka organlara yayılma durumu söz konusudur.

Melanom Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Melanom ile ilgili en büyük tehlike hiçbir belirti vermeden oluşabilmesidir. Ama daha önceden var olan bir benin üzerinde de çıkabilmektedir. Kişilerin vücutlarındaki benleri iyi takip etmeleri ve değişimlerin farkına varmaları gerekir. Melanom benlerinin zararsız olan benlerle karıştırılması söz konusudur. Bazen ise bunun tam tersi bir durum olabilir.

Melanom ile birlikte bazı belirtiler olabilir. Bu belirtiler ise kanama, sızı, soyulma gibi durumlar olabilir. Bazen kabarıklık veya bir şişlik gözlemlenebilir. Melanom olan bölgede ciltte kaşıntı, ağrı da olabilmektedir. Herhangi şüpheli bir durumda bir dermatolog ile görüşmek faydalı olacaktır.

Melanom Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Melanom şüphesi oluştuğu andan itibaren bir doktora başvurulması gerekir. Doktor gerekli tetkikleri yapar. Melanom operasyon ile ciltten çıkarılırsa, patolojiye inceleme amaçlı gönderilir. Burada cerrahi bir süreç vardır. Tedavi için ise çevresinde belli oranda bir doku bırakılmaktadır. Melanom sürecinde en etkili yöntem cerrahi uygulamadır.

Hastalığın teşhisi erken dönemde yapılmışsa tedavisi daha kolay olabilmektedir. Ama ileri aşamada lenf sistemi ve diğer organlara yayılma riski bulunmaktadır. Metastaz süreci ise daha zorlu bir dönem olabilmektedir. Yayılma durumunun anlaşılması için ise lenf bezi biyopsisinin yapılması gerekmektedir. Benlerin takip edilmesi çok önemlidir. Erken tanı kişinin hastalığı da kolay atlatmasını sağlayacaktır.

Cilt Kanserlerinden Korunma Yolları Nelerdir?

Melanom deri yüzeyinde belirti veren bir hastalıktır. Bu nedenle cildin sıklıkla kontrol edilmesi erken teşhis şansını arttırır. Bunun dışında yapılabilecek bazı şeyler vardır. Bunlar;