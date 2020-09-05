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05.09.2020 - 04:33 |

Melih İsminin Anlamı Nedir? Melih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Çok eski yıllardan beri Melik ismi en çok kullanılan isimlerden biri olmuştur. Özellikle erkek çocuklara konulan bir isimdir. Günümüzde ise Melik ismi hala sıklıkla kullanılmaya devam etmektedir. Pek çok insan Melih isminin anlamını merak etmektedir. Sizlerde bu ismin anlamını öğrenebilir ve çocuğunuza bu ismi koyabilirsiniz. Peki Melih isminin anlamı nedir? Melih ne demek, ne anlama gelir? Sizlere bu isim hakkında merak edilenleri detaylıca inceledik.

Melih İsminin Anlamı Nedir? Melih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Melik ismi hem kolay söylenebilmesi açısından hem de anlamı sebebiyle birçok kişi tarafından kullanılan isimdir. Ülkemizde en sık kullanılan erkek çocuk isimlerinden biri olmaktadır. Genel olarak tek başına kullanılan bir isim olsa da bazı durumlarda başka isimler ile birlikte de kullanılabilir.

Melih Ne Demek?

Ülkemizde bazı isimler anlamları bakımından çok sevilmesi sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır. Bu isimlerden birisi de Melih ismidir. Melih isminin anlamına bakıldığında oldukça beğenilen bir anlamı olduğu görülmektedir. Melih ismi genellikle şirin ve sevimli manasına gelmektedir. Melih Arapça kökenli bir kelimedir. Fakat Türkçe dilinde sıklıkla kullanılır. Bu nedenle erkek çocuklarına çok fazla tercih edilmektedir.

Melih kelimesini beğenen ve çocuklarına bu ismi koymak isteyen kişiler anlamını merak etmektedir. Melih sözlüklerde birden fazla anlam taşımaktadır. Melih isminin anlamını şu şekilde açıklayabiliriz:

- Sevimli
- Şirin
- Melahat sahibi
- Güzel

Sizlerde bu anlamlar üzerinden bebeğinize Melih ismini koyabilirsiniz. Ayrıca Melih isminin anlamı dışında Kur'an’da bu ismin geçip geçmediği de son zamanlarda sıklıkla araştırılan konulardan birisidir.

Melih İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Ebeveynler bebeklerine isim tercih ederken en çok dikkat ettikleri konulardan birisi de ismin Kur'an’da geçip geçmediğidir. Melih ismi de eski yıllardan bugüne kadar çok sık tercih edilmiş isim olmaktadır. Melih isminin Kur'an’da geçip geçmediğine bakıldığında ise bu ismin Kur'an’da yer almadığını söylemek mümkündür. Fakat bu ismi erkek çocuklarına koymanızda hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

 

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