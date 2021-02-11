Meme Ağrısı Neden Olur? Sağ Ve Sol Meme Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Meme ağrısı her yaş grubu kadında sıklıkla görülebilecek bir rahatsızlıktır.

Meme Ağrısı Neden Olur?

Meme adı, tıpta mastalji olarak geçmektedir. Birçok kadın sıklıkla bu ağrıyı yaşamaktadır. Bu ağrının oluşabilmesi için birçok farklı sebep olabilir. Genellikle bu tarz ağrılar adet sırasında veya adet öncesinde görülmektedir. Ancak bu ağrının normalde olması veya kronik hale gelmesi bir hastalığı ifade edebilir. Genç kadınlarda da bu ağrı görülmektedir. Özellikle adet dönemi sonrasında bu ağrıların devam etmesi durumunda kişilerin, mutlaka uzman bir hekim tarafından görüş alması gerekmektedir.

Sağ Meme Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Meme ağrısı sıklıkla görülen rahatsızlıklardan biridir. Ancak bazen farklı sebeplerden de sağ meme ağrıyabilir. Sağ meme ağrılarının en büyük sebeplerden biri soğuk algınlığıdır. Özellikle grip veya üşütme gibi durumlarda sağ meme ağrıyabilir. Bununla beraber enfeksiyonun durumuna göre de kişiler memede ağrı hissedebilir. Sağ meme ağrıları şu şekilde olabilir;

Gaz ağrısı sağ memeye vurarak bütün vücuda yayılabilir kişiler bu gibi durumlarda bitki çayları içerek hem karınlarını hem de memelerini rahatlatabilir.

Stres sağ memenin ağrımasın da en büyük etkenlerden biridir özellikle sürekli stres yaşayan kişiler bu ağrıları çekebilirler.

Göğüs duvarına bağlı olan meme kas gerginliği gibi vücut ağrılarını hissedebilir bundan dolayı kişiler basit ağrı kesiciler ile bu rahatsızlıklarından kurtulabilirler.

Akciğer kanseri ilk olarak sağ göğüs bölgesini etkilemektedir, kişiler sağ memesinde ağrı hissetmesi ile beraber öksürük, ağrı veya nefes darlığı hissediyorsa mutlaka bir hekime gitmelidir.

Safra kesesinde yaşanan sıkıntılar genel olarak sağ memeyi etkilemektedir.

Hormonal meme büyümesi, gelişim çağında memenin gelişmesi.

Meme içerisinde doku büyümesi, süt bezlerinin artması.

Kadının adet döngüsü içerisinde olması.

Kadının hamile olması.

Sol Meme Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Sol tarafta olan meme ağrılarının genel olarak bariz belirtileri bulunmaktadır. Bunlar adet ağrısı ve adet dışı ağrılar olarak ayrılabilir. Memede oluşan ağrılar ayrıca kas ağrısı gibi durumlarda da meydana gelmektedir. Sol meme ağrıları ise şu şekildedir;

Adetten dolayı oluşan sol meme ağrısı genelde adet öncesi bir hafta önceden meydana gelir.

Memenin zedelenmesi.

Hamilelikte hormon değişimi.

Regl problemleri.

Annelikte emzirme.

Östrojen ve progesteron hormonlarının dengesiz hale gelmesi.

Aşırı tuzlu yemek.

Kas ağrısı.

Dar çamaşırlar yemek.

Stres ve depresyon.

Yağlı yiyecekler.

Aşırı kafein tüketimi.

Memenin yaralanması.