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19.02.2021 - 18:52 |

Meme Dikleştirme Nedir? Meme Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır, Ameliyatsız Mümkün Müdür?

Son yıllarda kadınların en büyük problemlerinden birisi göğüs sarkmalarıdır. Göğüs sarkmaları pek çok nedenden dolayı oluşabilmektedir. Bunun için pek çok kişi meme kaldırma ameliyatlarını araştırmaya başlamıştır. Peki meme dikleştirme nedir? Meme kaldırma ameliyatı nasıl yapılır, ameliyatsız mümkün müdür? Sizlere meme kaldırma ameliyatı hakkında merak edilenleri yazımızda detaylıca derledik...

Meme Dikleştirme Nedir? Meme Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır, Ameliyatsız Mümkün Müdür?
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Meme kaldırma ameliyatının tıptaki adı mastopexy olmaktadır. Meme kaldırma ameliyatı operatör doktorlar tarafından yapılabilmektedir. Daha çok emziren annelerin şikayetlerinden olan meme sarkmaları için ameliyat yaptırabilmek mümkündür.

Meme Dikleştirme Nedir?

Göğüs sarkması, yumuşaklık ve deformasyon bayanların hassas oldukları konulardan birisidir. Yapısında kas içermeyen yağ ve sür bezlerinden oluşan göğüs dokusu zamanla yaşlanma, kilo, yer çekimi ve yaşa bağlı olarak eski dik görünümlerini yitirmektedir. Bu durum estetik açıdan bayanların huzursuz olmasına neden olmaktadır.

Göğüs dikleştirme bu görünüme sahip olan göğüslerin meme bezi altında bulunan silikon meme protezi ile göğüslerin daha dik bir konuma getirilmesidir. Eğer sarkmalar çok fazla ve meme bezi miktarı yeterli durumda ise küçültme tekniklerine benzer şekillerde de toplanır. Fakat sarkma çok fazla ve meme bezi yetersiz ise memeye silikon protez konulur ve memenin toparlanması sağlanır. 

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Göğüs dikleştirme ameliyatı için ilk olarak bir doktor araştırılması yapılması gerekir. Daha sonra göğüs dikleştirme ameliyatı süreci şu şekilde işler:

- Estetik cerrahi seçiminin doğru yapılamasından sonra estetik cerrahı bilgilendirme rehberliğinde yöntemin hangisinin kullanılacağına karar verilir. 

 - Problemin teşhisinin yapılmasından sonra göğüs ucu kaldırılması, meme protezi veya yağ ile doldurma gibi yöntemlerden uygun olanı hastanın vücut yapısına göre seçilir. 

 - Göğüs dikleştirme ameliyatı yaklaşık 2 saat sürmektedir.

 - Bu esnada hastaya anestezi uygulanır. Ameliyat sonrasında anestezi etkisi geçmesi ile ağrı kesiciler kullanılır. 

 - Tüm bu süreç içerisinde estetik cerrahı hastanın isteklerini dinler ve göğüs kafesi ölçümü gibi işlemleri yapar. 

Meme Dikleştirme Ameliyatsız Mümkün müdür?

Son yıllarda en çok merak edilen konulardan birisi de ameliyatsız göğüs dikleştirme ameliyatının olup olmadığıdır. Doğal yöntemler ile herhangi bir operasyon geçirmeden yapılacak pek çok yol bulunur. Fakat sarkmış, derisi uzamış ve şekli bozulmuş olan memelerin dikleşmesi doğal yöntemler arasında yer almamaktadır.

Meme başı veya ucu normal şartlarda göğsün katlanma çizgisi hizasında veya biraz yukarısındadır. Eğer meme ucu bu çizgi altında ise dikleştirme ameliyatsız mümkün değildir. Fakat bu çizginin altında değil ise göğüs dikleştirme masajları veya kremler kullanılabilir. 

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