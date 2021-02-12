Meme Estetiği Nedir? Meme Estetiği Kapsamında Yapılan Ameliyatlar Nelerdir?

Memenizde ki görünümden yeteri kadar hoşnut olmayabilirsiniz. Bu yüzden dolayıdır ki izlenmesi gereken çözüm yollarından biri olarak ise meme estetiği yer almaktadır. Meme estetiğiyle artık görmek istediğiniz mükemmel görünüme en hızlı şekilde kavuşabilirsiniz. Üstelik başvurulan en yeni teknolojik işlemler sayesinde ağrısız, acısız bir şekilde operasyonun gerçekleşmesi sağlanmış olunuyor.



Meme Estetiğine Neden İhtiyaç Duyuluyor?



Yeteri kadar dolgun, diş göğüslere sahip olmamak ya da çok büyük göğüslere sahip olmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu yüzden dolayı meme görünümü ideal boyuta getirmek adına estetik işlemlere ihtiyaç duyulmaya başlanıyor. Plastik cerrahlar tarafından meme estetiğinin çok sık şekilde yapıldığını söylememiz mümkün. Gerçekleşecek estetik işlemler sonrasında daha ideal diyebileceğimiz bir görünüme sahip olmaya başlayacaksınız. Memenin görünümü ve şekillendirilmesi, uzman cerrahlar tarafından yapılır.



Meme Estetiğinde Hangi Hususlara Dikkat Edilir?



Meme estetiğinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler bulunuyor. Bu faktörlerin başında yaş, kilo gibi birtakım hususların olduğunu söylememiz mümkündür.



Meme estetiğinin içerisine pek çok farklı işlemler girmektedir. Bu işlemlere göz atıldığı zaman ise meme küçültme, büyütme, dikleştirme gibi çeşitli operasyonların olduğunu söylememiz mümkün. Kolay uygulanabilir bir işlem olmasından dolayı pek çok kadın tarafından da tercih sebebi olarak ön plana çıkıyor. Meme operasyonlarının ise 20 yaşından itibaren uygun olduğunu ve bu yaşta olanların yapabileceğini söyleyebiliriz.



Meme Estetiği Nasıl Gerçekleşir?



Meme estetiği nasıl gerçekleşir yaptıracak olanların merak ettiği bir husus olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak bu tarz yapılacak olan operasyonlarda genel anesteziye başvurulur. Genel anestezi altında 2 saat kadar işlemler sürmektedir. Aynı zamanda gerçekleşen bu işlemlerinde acısız, ağrısız şekilde olması korkulacak bir durumun olmasının önüne geçiyor.



Meme dikleştirme operasyonunda ise süreçten sonra yaklaşık olarak 1,5 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde, kullanılması gereken özel sütyenler tercih edilecektir. Daha çok ise sporcu sütyenleri, operasyon sonrasında daha uygun olacaktır. Estetik işlemleri gerçekleştikten sonra;

● 3 ay boyunca spordan uzak durulmalı

● Ağır şeyler kaldırılmamalı

● Özel sütyenler kullanılmalı

● Meme estetik sonrasında ise kaldığınız yerden yaşama devam edebilirsiniz.