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21.01.2021 - 09:56 |

Meme implantları hakkında merak edilenler

Meme implant işlemleri tüm dünyada en çok uygulanan estetik operasyonların başında geliyor. Yaşa ve yaşama bağlı olarak kimi zaman sağlık amaçlı, kimi zaman da tamamen estetik önceliklerle tercih edilen meme implantı uygulamaları hem çok merak edilen hem de çok ilgi gören konular arasında. Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Berker Büyükgüral, meme implantını ve buna bağlı operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Meme implantları hakkında merak edilenler
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İmplantlar aslen slikon protezlerdir
İnsan vücudunda meme gelişim süreci ergenlik döneminin sonuna kadar devam eder. Bu süreç sonrasında ise hamilelik, emzirme veya yaşlılık gibi faktörlere bağlı olarak kişilerin kilosu, hormonal dengeleri ve meme yapıları da değişebilir. Farklı sebepler sonucu meme görünümünün deforme olması ya da meme kanseri gibi hastalıkların tedavisi sonrasında kişiye daha estetik bir görünüm kazandırma amacıyla gerçekleştirilen işlemlerin başında implant ile meme büyütme operasyonları gelir. Meme implantları meme estetiği operasyonlarında memeye hacim vermek amacıyla kullanılan ve silikondan üretilen protezlerdir.

Kullanılacak implantın türü gereksinimlere göre belirlenir
Meme estetiği operasyonunda asıl amaç adından da anlaşılacağı üzere memeye estetik görünüm kazandırmaktır. Operasyonu gerçekleştirecek uzman , operasyonu talep eden kişinin beklentilerini ve isteklerini göz önüne alarak bir değerlendirmede bulunur. Her meme estetiği operasyonu kişinin özelliklerine göre farklılık gösterecektir. Her kadının meme yapısı farklıdır. Bu noktada doğru implantı tercih etmek önemlidir. Meme implantı türleri arasında yuvarlak şekilden oluşan implant, tıp dilinde anatomik olarak halk arasında ise daha çok damla şekli olarak bilinen implant ve dış yüzeyi pürüzlü ya da sünger yapı ile kaplanmış meme implantları vardır. Damla protezlerin kullanımında memenin alt bölgesi daha çok dolgunlaştırılır, dekolte kısmında alta göre daha az volüm ile doğal bir geçiş amaçlanır. Yuvarlak protezde ise yarım küre şekli verilerek göğüslerin daha dik ve dekoltenin daha dolgun olması sağlanır. İmplant türü belirlenirken pek çok faktör dikkate alınır.

İmplantlarda hafiflik önemli bir tercih nedeni...
En çok merak edilen konu meme implantıyla yaşamanın günlük hayata nasıl yansıyacağıdır. Kişi eğer fiziki yoğunluk gerektiren bir işte çalışıyorsa veya yoğun spor yapıyorsa öncelikli olarak implantın hafif olmasını talep eder. Ayrıca günlük yaşantısının daha konforlu geçmesini isteyenler de bu yönde bir talepte bulunabilir. Böyle durumlarda biz B-Lite hafif meme implantını öneriyoruz. Bu implant türünde normal implanta göre memedeki yük yaklaşık %30'a varan oranda azalıyor.

Operasyona hazırlık süreci
Doğru implant seçiminin ardından operasyon sürecine geçecek olursak estetik cerrahi uzmanı, operasyona karar verirken hastanın özgeçmişini, gelecek beklentilerini ve mevcut sağlık problemlerini doğru bir şekilde değerlendirir. Bu noktada gerekirse çizimler yardımıyla operasyon sonrasındaki görüntü tasarlanabilir, kişinin hayatını en kolay şekilde geçirmesi için gerekli adımlar hastaya açıklanabilir. Karşılıklı olarak gerçekleşen görüşmelerde hastaya düşen ise doktora karşı dürüst olmaktır. Nasıl bir görüntüye sahip olmak istediği ve günlük hayatına dair bazı detaylar fikir oluşma aşamasında doktor için önem taşıyabilir.

Operasyon ve sonrası süreç
Meme implantları, kullanılan silikon kalitesinin gerekli standartlarda olması durumunda oldukça güvenli bir uygulama olarak tanımlanabilir. Riski yok denecek kadar azdır. Elbette anestezi altında bir operasyon olduğu unutulmamalıdır. Meme operasyonu sonrası ilk 6 saat anestezinin etkisiyle rahat geçer. 6 saat sonrasında hasta ayağa kalkabilecek durumda olur ve uzmanın önerisine göre taburcu olabilir. Sonrasında hafif ağrılar olsa da süreç doktorlar tarafından yazılan ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınabilir. 3. gün sonrası kişi kendini daha iyi hissetmeye başlar ve ortalama 7.günden itibaren vücuttaki rahatsız edici hisler neredeyse tamamen kaybolur. Birkaç hafta içinde de gözle görülür morluklar ortadan kalkar. İmplant zamanla vücuda çok daha uyum sağlayarak gerçek formuna ulaşır. Eğer operasyonda kullanılan implant türü yüzde 30'a varan hafiflikte ise iyileşme sürecinin hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca uygulanan implantın belli aralıklarla değiştirilmesine de gerek olmaz. Geçmişte üretilen meme implantlarının son kullanma tarihi olsa da artık bu kısıtlama ortadan kalkmış durumda. Bu alandaki gelişmeler ve yenilikler meme implantlarını çok daha kullanışlı kılıyor.

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