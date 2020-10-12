Meme kanseri tedavisi genel cerrahi, onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji ve plastik cerrahiyi iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran bir ekip tarafÄ±ndan yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ä°leri kemoterapi ve radyoterapi yÃ¶ntemlerine raÄŸmen halen meme kanseri iÃ§in en iyi ve gÃ¼venilir tedavi memenin cerrahi olarak alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Kanserin tipine, yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re meme dokusu kÄ±smen veya tamamen alÄ±nÄ±r.ÂMastektomi denilen bu ameliyat meme kanseri tedavisi iÃ§in halen en gÃ¼venilir yÃ¶ntemdir. Ä°ster kÄ±smen alÄ±nsÄ±n isterse meme dokusunun tamamÄ± Ã§Ä±kartÄ±lsÄ±n, geriye kalan fiziksel deformasyon beraberinde beden bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulmasÄ±nÄ± ve psikolojik yansÄ±malarÄ± iÃ§erir.

Plastik cerrahi meme rekonstrÃ¼ksiyonu denilen ameliyatlar ile meme tekrar yapÄ±labiliyor. Ancak toplumda bu konuda yeterli bilgi ve bilinÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yleyemeyiz. Â Bu yetersiz bilgi nedeniyle de mastektomi ile eÅŸ zamanlÄ± meme yapÄ±lmasÄ±na TÃ¼rkiye'de dÃ¼nyanÄ±n kalanÄ±na gÃ¶re Ã§ok daha az baÅŸvuruluyor.

DÃ¼nya bu konuya nasÄ±l bakÄ±yor?

Mastektomi nedeniyle meme alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda memenin yeniden yapÄ±lmasÄ±na meme rekonstrÃ¼ksiyonu denir. Meme onarÄ±mÄ±, zamanlama aÃ§Ä±sÄ±ndan eÅŸ zamanlÄ± veya geÃ§ dÃ¶nem olarak iki ayrÄ± zamanda yapÄ±labilir. EÅŸ zamanlÄ± onarÄ±mda meme kanseri ameliyatÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi sÄ±rada, mastektomi iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±ktan sonra yeniden meme yapÄ±lmaya baÅŸlanÄ±r. Erken evrede yakalanan meme kanserli hastalar, eÅŸ zamanlÄ± onarÄ±m iÃ§in uygun adaylardÄ±r. Ä°leri evrede teÅŸhis edilen, ya da Ä±ÅŸÄ±n tedavisi (radyoterapi) uygulanacak hastalara, hastalÄ±ksÄ±z geÃ§irdiÄŸi birkaÃ§ yÄ±ldan sonra onarÄ±m uygulanmasÄ± daha doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m olabilir. Buna da geÃ§ dÃ¶nem onarÄ±m denir. Ä°ster eÅŸ zamanlÄ± olsun ister geÃ§ dÃ¶nem onarÄ±m olsun, bu ameliyatÄ±n plastik cerrahlar tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gerekir. Memenin estetiÄŸine, gerektiÄŸinde memebaÅŸÄ± ve Ã§evresinin yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na gerekse de meme asimetrilerinin dÃ¼zeltilmesine plastik cerrahÄ±nÄ±z karar vererek pek Ã§ok yÃ¶ntem arasÄ±ndan hastanÄ±n bedeni iÃ§in en uygununu seÃ§erek karar verecektir. TÃ¼m dÃ¼nyada bu konudaki bilinÃ§ giderek artmaktadÄ±r, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde bu nedenle eÅŸ zamanlÄ± onarÄ±mlar Ã§ok daha fazla yapÄ±lmaktadÄ±r. Meme kanseri tedavisi ise mutlaka bir ekip tarafÄ±ndan yapÄ±lmaktadÄ±r.

TÃ¼rkiyeâ€™de kaÃ§ kadÄ±n kanser nedeniyle ameliyat oluyor?

TÃ¼m dÃ¼nyada her yÄ±l bir milyon yeni meme kanseri vakasÄ± tespit edilmektedir. TÃ¼rkiye'de ortalama her yÄ±l 170 bin yeni kanser vakasÄ± gÃ¶zÃ¼kmektedir. Bu vakalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 55 binini kadÄ±n kanser vakalarÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. KadÄ±nlarda her yÄ±l yeni gÃ¶rÃ¼len 55 bin vakanÄ±n ise sayÄ±ca en fazla gÃ¶rÃ¼len ÅŸekli meme kanseridir. Elli beÅŸ bin kadÄ±nlarda gÃ¶rÃ¼len yeni kanser vakasÄ±nÄ±n kabaca yarÄ±ya yakÄ±nÄ± meme kanseridir. TÃ¼rkiye de kadÄ±nlarÄ±n kansere baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerinde de ikinci sÄ±radaki sorumlu kanser meme kanseridir.

KaÃ§Ä± memesini kaybediyor?

TÃ¼rkiye hala tanÄ± yÃ¶ntemleri ve erken teÅŸhis uygulamalarÄ± yeterli kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tanÄ± konulan vakalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k %65 inde mastektomi yapÄ±lmakta ancak %35'lik kÄ±sÄ±m meme koruyucu ameliyatlar ile tedavi edilmektedir.

KaÃ§Ä± protez, rekonstrÃ¼ksiyon vs. geÃ§iriyor?

Meme yapÄ±mÄ±nda iki temel malzeme kullanÄ±labilir: hastanÄ±n kendi dokularÄ± veya silikon protezler. HastanÄ±n kendi dokusu kullanÄ±lacaksa birinci sÄ±rada tercih edilen bÃ¶lge, gÃ¶bek alt kÄ±smÄ±ndaki karÄ±n dokusudur. KarÄ±n bÃ¶lgesi yumuÅŸak, ÅŸekil verilebilen, normal memeye Ã§ok benzer, yeterli doku saÄŸlayan bir bÃ¶lgedir. KarÄ±n dokusunun meme yapÄ±mÄ± iÃ§in kullanÄ±lmasÄ±nda; karÄ±n dokusunun bÃ¶yle bir uygulama iÃ§in yeterli durumda olmasÄ±, biraz sarkÄ±k ve yaÄŸlÄ± olmasÄ± arzu edilir. KarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda sÄ±rt ve kalÃ§a bÃ¶lgesi de meme iÃ§in kullanÄ±labilir.Â Sigara iÃ§en hastalarda bu yÃ¶ntemlerin baÅŸarÄ± ÅŸansÄ± belirgin dÃ¼ÅŸer. Silikon protez ile de meme dokusu yapmak mÃ¼mkÃ¼n. Ameliyat sÃ¼resi daha kÄ±sa ve iyileÅŸme daha Ã§abuk olan bu yÃ¶ntemde Ã¶ncelikle iÃ§i boÅŸ silikon bir balon yerleÅŸtirilerek bir, iki ayda ÅŸiÅŸirilir. Yeterli bir geniÅŸleme elde edildiÄŸinde de kalÄ±cÄ± silikon protez konulur. HastanÄ±n kendi dokusu ve protez rekonstrÃ¼ksiyonu yarÄ± yarÄ±ya kullanÄ±lmaktadÄ±r.

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