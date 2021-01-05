Menenjit Belirtileri Nelerdir? Menenjitin Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Menenjit, meninks adı verilen zarın beyni ve omuriliği sarması sonucunda meydana gelen iltihaplı bir hastalıktır.



Menenjitin Belirtileri Nelerdir?



Erken menenjit belirtileri grip hastalığına benzerdir. Birkaç saat içerisinde ya da birkaç gün sonra bile hastalığın aslında menenjit olduğu ortaya çıkar. Sık görülen belirtiler şunlardır;

Baş ağrısı

Yüksek ateş

Uykuya eğilim

Kusma

Ense sertliği

Havale geçirme

Konsantrasyon zorluğu

Meningokok menenjitinde deri dökülmesidir.

Yeni doğan bebeklerde ise menenjit belirtileri;

Yüksek ateş

Bıngıldakta kabarıklık

Sürekli ağlama

Beslenememe

Hareketlerde yavaşlama

Uykuya eğilim

Bebeğin vücudunda ya da boynunda oluşan sertlik ile ortaya çıkar.

Menenjitin Nedenleri Nelerdir?



Menenjit hastalığının baş göstermesinde en sık karşılaşılan neden virüslerdir. Ayrıca bakteriler ve parazitler etken olarak görülür.



Pnömokoklar: Yaş fark etmeksizin özellikle bebeklerde ve yaşlılarda görülen en sık menenjit etkenidir. Orta kulak enfeksiyonu, sinüzit ve zatürreeye de neden olur. Aşı ile önlenebilmesi mümkündür. Ülkemizde bebeklikten itibaren aşı uygulaması vardır.



Meningokoklar: Diğer bir sık görülen menenjit etkenidir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde menenjit yapar. Üst solunum yollarında enfeksiyona neden olur ve daha sonra bakteriler dolaşıma geçerek beyne kadar ulaşır. Özellikle yurtlarda, kışlalarda ve yatılı okullarda salgına neden olur.



Listeria: Peynir türleri, sosisli sandviçler ve başka besinlerden bulaşan bir menenjit türüdür. Yaşlılar, yeni doğanlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ve hamilelerde sık karşılaşılır. Özellikle hamilelerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Enfeksiyon plesantayı geçerek bebeğin ölmesine kadar gidebilen ciddi bir türdür.



Viral menenjitler genellikle hafif bir şekilde atlatılır. Fakat yine de hastalık hafife alınmamalı ve önlemlere uyulmalıdır. En sık karşılaşılan viral etkenler ise;

Herpes simplex,

Kabakulak

HIV virüsüdür.

Menenjitin Komplikasyonları Nelerdir?



Menenjit söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken bazı komplikasyonlar vardır. Bunlar;

İşitme bozuklukları

Beyin hasarı

Görme bozuklukları

Bellek sorunları

Yürüme problemleri

Böbrek yetmezliği

Şok

Epilepsi

Ölüm ile son bulur.



Menenjitten korunmak için eller sık sık yıkanmalı, aşılar yapılmalı, hijyen kurallarına dikkat edilmeli, iyi pişirilmemiş gıdalar tüketilmemeli ve hapşururken, öksürürken ağzın kapatılmalıdır. Ailenizde ya da sizde yüksek ateş, kusma, baş ağrısı, bilinçte bulanma, ensede sertlik ve baş ağrısı varsa acilen doktora gidilmelidir.



Menenjit Nasıl Tedavi Edilir?



Menenjit belirtileri görülen hastalar mutlaka hekime görünmelidir. Bu hastalardan beyin omurilik sıvısı alınır. İnce bir iğne yardımıyla bel bölgesindeki omurgaların arasından alınan sıvı, incelenerek tanı kesinleşir. Beyinde herhangi bir hasara neden olup olmadığını anlamak için bilgisayarlı tomografi çekilir.



Bakteriyel menenjit söz konusu olduğunda ise tedavi yöntemi olarak antibiyotikler kullanılır. Aşı ile de önlem alınarak hastalığın tedavisi yapılabilir. Aşı yapılmayan bebekler ile kendilerini ve toplumu riske atar. Kreşler, yurtlar, kışlalar gibi bağımsız toplu yaşam alanlarında oldukça sık karşılaşılan bir hastalıktır. Kimi viral menenjit çeşitleri kendiliğinden iyileşme gösterirken, kimi türleri ise antiviral tedaviye ihtiyaç duyar.



Diyabet, AIDS, alkol, uyuşturucu ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanılması da yakalanma riskini arttırmaktadır. Hastaların bu ilaçlarla ilişiği kesilmelidir. Diğer yandan hapşırma, öksürme, öpüşme, bazı eşyaların birlikte kullanımı da hastalığı tetikler. Hastalar tedavi edilme sürecinde pek çok alışkanlıklarından da vazgeçmek zorundadır.



Hastalık tedavi edildikten sonra tamamen ortadan kalkmaz. Grip ve nezle gibi dikkat edilmediği takdirde sürekli tekrar edecek bir hastalıktır. Özellikle hamilelerde ve yaşlılarda menenjit riski oldukça fazladır ve daha fazla dikkat etmeleri gerekmektir.