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17.02.2021 - 09:47 |

Meningokok Aşısı Nedir? Meningokok Aşısı Ne Zaman Yapılmalıdır?

Yaşanan enfeksiyon hastalıkları, salgına dönüşme eğilimi gösterebilir. Bu yüzden teşhis ve tedavi anlamında dikkatli olunması gerekir. Bazı rahatsızlıkların aşı ile hızı azaltılabilir. Meningokok isimli bir mikroorganizma, menenjit hastalığına yol açmaktadır. Çocuklarda da yetişkinlerde de görülen bu rahatsızlık, havadan kolay bir şekilde bulaşabilmektedir. Hastalığı taşıyan birinin öksürüğüne maruz kalınırsa, bu şekilde de hastalık bulaşabilir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Meningokok Aşısı Nedir? Meningokok Aşısı Ne Zaman Yapılmalıdır?
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 Bu enfeksiyona yakalanılması sonucu menenjit dışında pek çok rahatsızlığa yakalanma ihtimali vardır. Bu nedenle teşhis çok önemlidir.

 Meningokok Nedir?

 Meningokok adı verilen bakteri, bakteriyi taşıyan kişinin öksürüğünden veya havadaki taneciklerden bulaşabilir. Meningokok hastalığı burun boşluğuna ulaşır ve buradan üremeye başlar. Sonra da ilerleyerek beyin zarına yerleşir ve iltihap yaratır. Buna beyin zarı iltihabı denmektedir. Hastalığın seyri oldukça ağırdır. Omurilik, beyin zarı ve kan dolaşımı sorunları yaratır.

 Bu bakteri çok kolay bulaşır ve çocuklarda görülme oranı daha fazladır. Menenjit dışında ise kan dolaşımına karışarak, meningokoksemi hastalığına yol açar. Bu hastalıkta iltihap, vücutta kan dolaşımı yoluyla dokulara yayılır. Dolaşım sorunu, böbreküstü bezlerde kanama ve hormon yetersizliği ortaya çıkarır.

 Ağır seyreden durumlarda, şok ile gelen ölüm veya beyin hasarı oluşabilir. Omurilikte de hasara yol açabilmektedir. Ayrıca kulakta kalıcı işitme kaybı oluşabilir. Kalabalık yaşanan ortamlarda, hızlı bir şekilde yayılabilir. Ağır seyreden ve ölümle sonuçlanan bir hastalık olabilmektedir. Hastalıkla baş edebilmek için aşı en etkili yöntemdir.

 Meningokok Hangi Belirtilere Yol Açar?

 Meningokok hastalığının bazı belirtileri vardır. Vücutta oluşan bu tepkiler, kişinin günlük yaşamını etkileyecek kadar ağır seyredebilir. Bu belirtilerden bir kısmı şunlardır;

Eklem bölgesinde ağrı

Ciltte pullanma ve döküntü

Gözlerde parlak ışığa hassasiyet

Aşırı baş ağrısı

Yüksek ateş

Halsizlik ve uyku hali

Boyun ağrıları

 Vücutta meningokoksemi meydana geldikten sonra ise yaşananlar daha ağır seyreder. Bazı belirtilerin üzerine kusma, ishal, mide bulantısı gibi durumlar eklenir.

 Meningokok Aşısı Nedir?

 Bakterinin yarattığı hastalıklar ölümcül olabilir ya da beyinde hasara yol açabilir. Bu nedenle en kısa zamanda denetim altın alınmalıdır. En etkili yöntem ise Meningokok aşısı uygulanmasıdır. Bakteriye karşı etkili olacak bir bağışıklık oluşturulması için aşının yapısına adjuvan denilen maddeler eklenir. Bu maddeler meningokuku tanır ve herhangi bir enfeksiyon durumunda bağışıklık gösterir.

 Meningokok aşısı ne zaman yapılmalıdır?

 Meningokok aşısının iki değişik üretimi vardır. Fakat içerikleri ve koruyuculuk etkileri farklıdır. Konjuge Meningokok aşısı ve polisakkarit Meningokok aşısı olmak üzere ikiye ayrılır. Konjuge Meningokok aşısı daha etkili bir aşıdır.

 Meningokok aşısı 9 aylıktan 2 yaşa kadar olan çocuklarda uygulanır. 3 ay arayla 2 doz şeklinde yapılması uygundur. 2 yaşın üstündeki çocuklara ise tek doz olarak uygulanır. Ayrıca risk grubunda olan, kalabalık ortamlarda yaşayan ve 55 yaş üstü olan kişilerde salgın durumunda yapılması uygun olacaktır.

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