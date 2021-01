Menopoz Belirtileri Nelerdir? Menopoza Girildiği İlk Nasıl Anlaşılır?

Menopoz kadınlarda adet kanamasının tamamen kesilerek yumurtlamanın sona ermesi ile meydana gelir. Bu bir hastalık olmamak ile birlikte sağlıklı her kadında görülebilecek doğal bir evre olarak bilinir.



Menopoz Belirtileri Nelerdir?



Kadınlarda adet kanamasının kesilmesi ile birlikte yumurtlama dönemi de sona erer. Bu süreçte ise menopoz ortaya çıkar. Menopoz sanıldığının aksine bir hastalık değildir. Sağlıklı kadınlarda hayatlarının bir döneminde menopoz olunur. Menopoz belirtileri genel olarak ani terleme ve yanma, baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk ve sık idrara çıkma olarak bilinir.



İdrar tutamamanın da görüldüğü bu dönemde idrar yolu enfeksiyonları ve duygusal dengesizlikler de olur. Deride kuruma ve vajinal kuruluk da menopoz belirtileri arasında yer alır. Menopoz döneminde kadınların dikkatli olmaları gerekir. Özellikle de östrojen hormonu düzeyindeki azalma nedeni ile oluşan şişmanlık, kemik erimesi ve kalp damar hastalıklarına dikkat edilmesi gerekiyor.



Menopoza Girildiği İlk Nasıl Anlaşılır?



Menopoz kadınlar için önemli yol ayrımlarından bir tanesidir. Özellikle ortalama menopoz olma yaşı 51 olarak belirlenmiştir. Bu yaşlarda son adet kanamaları meydana gelir. Ayrıca kadınlarda 40 yaşından sonra yumurtlama evresi daha da azalacaktır. Bu döneme klimakterium da denilir. Bu sıralarda kadınlarda adet aralıkları uzamaya başlar. Kanama miktarı azalır. Bununla birlikte gece terlemeleri ve sıcak basmaları da oluşur. Bu dönemde ise adet kesilmesi ortaya çıkmaya başlar. Ayrıca menopoz belirtileri de ortaya çıkar.



Kadınlarda aşırı terleme ve duygu değişimleri olduğunda dikkat etmek gerekir. Aşırı terleme ve deride kuruluk da görülmeye başlanır ise tüm bu belirtiler göz önünde tutulmalıdır. Bu sayede menopoza girildiği anlaşır. Ayrıca menopoz oldukça önemli bir evredir.



Menopoz Hakkında Bilinmesi Gerekenler



Menopoz genel olarak kadınlarının hayatının üçte birini kapsar. Bu döneme girilmeden önce tüm belirtilerin anlaşılması gerekir. Ortalama menopoz yaşı 51 olarak bilinir. Özellikle 40 yaşından önce menopoza girmek erken menopoz olarak adlandırılmaktadır. Menopoz hayatın doğal bir aşaması olarak bilinir.



Kadınlarda yumurtlama döneminin sona ermesinden sonra menopoz son derece doğal bir süreç olarak bilinir. Menopoz dönemini sağlıklı geçirmek adına sağlık çok önemlidir. Özellikle aşırı kilo fazlalığı var ise mutlaka kilo verilmesi önerilmektedir. Bu dönemde kadınların yaşam kalitesi de yükseltilmelidir.



Menopoz Döneminde Ne Gibi Bulgular Görülebilir?



Menopoz dönemindeki temel değişikliklere göre birbirinden farklı bulgular gözlenebilir. Bu bulgular da ciddiyet ile ele alınmalıdır. Özellikle ateş basması, çarpıntı ve terleme gibi bulguların yanı sıra depresyon ve halsizlik de çok sık görülür. Bu süreçte kadınlarda cinsel ilişkiye karşı istek azalabilir. Kemik erimesi de çok sık görülen semptomlar arasındadır. Kadınlarda bu dönemde damar sertliği gelişebilir. Ayrıca cinsel organda çekilme, kuruluk ve ağrılı ilişki yaşanır.



İdrar yollarında ise atrofi ortaya çıkar. Bu da idrar kaçırmaya kadar varabilir. Bu belirtiler menopoz olan her üç kadından birisinde görülebilir. Aynı zamanda ruhsal gerginlik, uykusuzluk ve unutkanlık yaşayan kadınlarda kolay sinirlenmeler de görülebilir. Bu dönem kadınlarda cinsel isteksizlik ve içe kapanma da görülür.



Menopoz Dönemi Ne Kadar Sürer?



Her kadının bünyesi birbirinden farklı olduğu için menopoz dönemi de farklılık gösterebilir. Bu süreç kişiden kişiye değişir. Bazı kişilerde menopoz dönemi daha kısa sürerken bazılarında ise uzun sürebilir. Ortalama menopoz süresi 3 ile 5 yıl arasında değişir. Ama menopoz süresi bazı kişilerde 10 yıl kadar bile sürebilir. Menopoza giren bir kadında kemik yıkımı artarken kemik kütlesinde ciddi oranda azalma yaşanır. Ayrıca üriner sistemde enfeksiyonlar da meydana gelir.



Menopoz geçiren kadınlarda kalp ve damar hastalıkları meydana gelebilmektedir. Östrojen hormonunun azalması ile birlikte bu oran da hızla artar. Bazı durumda eksilen hormonların dışarıdan yerine konulması tedavisi uygulanabilir. Tıpta buna Hormon Replasman Tedavisi ve ya HRT denilmektedir. HRT ise herkese uygulanmaz. Bunun için çok dikkat ve uzmanlık gerekir. Ayrıca vücut dengeleri de birden değişebilir. O nedenle bu bu süreci kadın doğum uzmanları yakından incelemelidir. Menopoz dönemine giren kadınlar mutlaka bir hekim kontrolünde süreci yönetmelidir.



Menopoz Başlama Süreci Nasıl Olur?



Menopoz oldukça merak edilen bir dönemdir. Kadınlar kendilerini bir sabah menopoza girmiş olarak bulmazlar. Bu süreç yaklaşık bir 20 yıl içerisinde değişikliklerin meydana gelmesi ile oluşur. Özellikle 40 yaşından sonra kadınlarda bu süreç başlamış olur. Vücutta yaşanan önemli değişiklikler ile menopoz süreci de başlar. Kadınlarda 40 yaşından sonra yumurtlama azalır. Buna bağlı olarak adet kanamaları da azalır. Ateş basmaları ve terlemeler artar.



Psikolojik olarak değişiklikler yaşanır. Bu dönemde bir yıl adet kanamasının hiç olmaması demek menopoza girildiğine dair önemli bir etkendir. Özellikle 6 aydan fazla adet gecikmesi olması halinde bu durum araştırılmalıdır. Kanda yer alan östrojen ve FSH değeri ölçülmelidir. Buna bağlı bir tanı konulabilir. Her adet düzensizliği menopoza girildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu hamilelik ve ya kadın cinsel organında kanser olarak da değerlendirilebilir. O nedenle mutlaka bir doktora görünmek ve gerekli testleri yaptırmak gerekir.



Menopoz Dönemi İle İlgili Merak Edilenler



Menopoz dönemi kadınları korkutsa da aslında dikkatli bir süreç geçirilmelidir. Özellikle de kadınların bu dönem de bilinçli hareket etmeleri gerekir. Ne olduğunun bilincinde olarak sağlığa çok dikkat etmeliler. Menopoz sürecinde kadın sağlığının korunması da önemlidir. Özellikle de menopoz döneminden kaynaklanan değişiklikler de göz önünde bulundurulmalıdır.