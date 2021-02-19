Menstrüasyon Nedir? Menstrüasyon Döngüsü (Menstrüal Döngü) Evreleri Nelerdir?

Genellikle menstrüasyon nedir gibi soruların sahibi yeni ergenliğe girmiş kadınlar olmaktadır. Fakat bu tarz soruları erkek bireylerin de aklına geldiği araştırmalar sonucunda belirlenmiştir.

Menstrüasyon Nedir?

Bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdüre bilmesi için vücutlarında bazı değişimlerin meydana geldiği bilinmektedir. Erkekler için genellikle ergenlik yollarında ses kalınlaşması boy uzaması ve sakal çıkması olarak görülebilir. Kadınlar için bu durum ise benzer olarak fiziksel değişimlere neden olur. Ergenliğin ilk belirtisi olarak kadınlar ve erkeklerde ortak olarak genital bölgelerde meydana gelen kıllanmalardır.

Erkekleler ve bazı kızlarda bu kıllanmalar yüzün çeşitli yerlerinde de görülebilmektedir. Fakat erkelerden farklı olarak her ay düzenli, olarak gerçekleşen ve oldukça normal olan bir döngüye de kadınlar girmektedir. Bu döngü halk arasında ya başı veya adet döngüsü gibi isimler almaktadır. Fakat tıp dilinde daha çok menstrüal döngü olarak bilinmektedir. Bu menstrüal döngü evresi kısaca şöyledir. Kadınlar her ay vücutlarında bir adet veya iki adet yumurta bulundurduğunu düşünelim.

Eğer bu y8umurtada döllenme işlemi, meydana gelmez ise kadın doğal olarak bu ölü yumurtayı vücuttan atması gerekir. Çünkü sağlıklı ve uygun üreme imkânının meydana gelmesi için kadınlarda menstrüal döngü işleminin oldukça düzenli olması gerekmektedir.

Çünkü gecikme veya erken menstrüal döngü olması durumdan bireylerde bazı sağlık sorunlara baş göstermektedir. Bu nedenle bireylerin en yakın sağlık kuruluşu ile iletişim halinde olmasında fayda vardır. menstrüal döngü gecikmesi hamilelikten diğer birçok hastalığın belirtisine kadar işaret etmektedir.

Menstrüasyon Döngüsü (menstrüal döngü) Evreleri Nelerdir?

Menstrüal döngü isminden de anlaşılacağı gibi bir dizi reaksiyon sonucunda meydana gelmektedir. Yani bireylerin vücudundan dışarı atılan yumurtanın birden bire atılmadığı bilinmektedir. Çünkü bireylerin genellikle bazı evreler sonucunda adet işlemi gerçekleşir.

İlk olarak menstrüal döngü evresinde döllenen yumurta en küçük insan canlı birimi olan zigot evresine geçer. Devamında onun bir tık daha büyüğü olan ve ilk organların olduğu embriyo evresi meydana gelir. Bu aşamadan sonra yaklaşık 9b ay boyunca menstrüal döngü işlemi devam etmektedir. Sağlıklı menstrüal döngü için doktorunuza danışınız.