Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da beşinci gün
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un tamamen dijital olarak gerçekleştirilen 15. sezonunda dördüncü günü de geride bıraktık. İşte beşinci günün programı!
16 Ekim 2020 Cuma:
Sunucu: Asena Sarıbatur
DICE KAYEK: (11:00)
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Moderatör; Anlam Arslanoğlu. Konuklar: Ayse Ege ve Ece Ege
CEREN OCAK: (13:00)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Asena Sarıbatur. Ceren Ocak
KITH&KIN: (14:30)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Asena Sarıbatur. Metin Gürsoy ve Sena Serra Kefeli
CİHAN NACAR: (16:00)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Asena Sarıbatur. Tülin Şahin ve Cihan Nacar
BEHIND THE SCENES (16:45)
Canlı Yayın: Erdi Erdoğan
Sunucu: Asena Sarıbatur.
MİİN by KADİR KILIÇ: (17:30)
Runway Video
Visual Stories
Bant Yayını (Röportaj): Kadir Kılıç
GLOBAL OUTLOOK: (19:30)
Amy F ile Instagram Live
https://www.instagram.com/lefevrediary/?igshid=1854d5k00gp5p
Sunucu; Asena Sarıbatur
M.O.F.C.: (20:30)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Pelin Kaya. Ezgi Mola ve Eda Güngör
HAKAAN YILDIRIM: (22:00)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu; Asena Sarıbatur. Mahizer Aytaş, Uğurhan Akdeniz ve Hakan Yıldırım
Etkinliği videodan takip edebilir, detaylı bilgilere ve tüm yayın akışına www.mbfwistanbul.com adresinden erişebilirsiniz.