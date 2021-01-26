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26.01.2021 - 10:10 |

Merkür Retrosu ne zaman başlayacak 2021? Merkür retrosu etkiler neler? İşte burçlara etkisi...

Merkür Retrosu'na kısa bir süre kala başlayacağı tarih ve burçlara olan etkisi ise araştırılmaya başlanan konular arasında yer alıyor. Merkür'ün geri hareketine başlayacağı tarih ile ilgili detayları Astrolog Aslıhan Kozluca açıkladı. Peki Merkür Retrosu ne zaman, burçlara etkileri neler olacak? İşte ayrıntılar...

Merkür Retrosu ne zaman başlayacak 2021? Merkür retrosu etkiler neler? İşte burçlara etkisi...
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Merkür Retrosu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkür Retrosu'nun başlamasına az bir zaman kaldı. Adım adım Merkür Retrosu'na yaklaşırken etkilerinin neler olacağı ise merakla araştırılıyor. Peki Merkür Retrosu ne zaman 2021? İşte Merkür Retrosu etkileri ile ilgili bilgiler...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN VE ETKİLERİ NELER?

Astrolog Aslıhan Kozluca'nın açıklamalarına göre; 31 Ocak’ta geri hareketine başlayacak Merkür cuma ve cumartesi durağan konumda olacak. Bu günlerde çok önemli işleri başlatmamak ve büyük kararlar verirken daha temkinli olmakta fayda var. Elektronik aletlerde de beklenmedik sorunlar yaşayabiliriz.

Merkür’ün Kova burcundaki geri hareketi 22 Şubat’a kadar devam edecek. Bu dönemde düşüncelerimizde özgürleşemediğimiz konular önümüze gelecek. Aynı zamanda yenilikleri takip etmemiz için teknolojik bazı sorunları daha çok yaşayacağız.

RETRO NEDİR?

Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamına gelmektedir. Yani; ''Geçmişe yönelik, geçmişe ait, geçmişi de kapsayan'' anlamları barındırır.

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