Sinema dünyasının en prestijli ödülleri, herkesin yakından takip ettiği Oscar 2020 gerçekleşti. Los Angeles’taki Dolby Theater’da gerçekleşen ödül töreninde sinemanın ‘en’leri belli oldu.

Geceye damgasını vuran film, 6 dalda aday gösterilen ve geceden 4 ödülle ayrılan Güney Kore yapımı kara komedi, gerilim filmi olan ‘Parasite (Parazit)’ oldu. Film, ‘en iyi film, en iyi yönetmen, yabancı dilde en iyi film’ ve ‘en iyi özgün senaryo’ kategorilerinde ödülleri toplayarak adeta Oscar şov yaptı. Film, aynı zamanda Oscar ödüllerinin 92 yıllık tarihinde en iyi film kategorisinde ödül kazanan yabancı dilde ilk film olarak tarihe geçti.

Geceye damgasını vuran bir diğer yapım ise, ‘1917’. Sam Mendes yönetmenliğinde çekilen, I. Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek önemde bir mesajı iletmekle görevlendirilen iki askerin hikayesini anlatan filmin, aslında ‘en iyi film’ dalında ödül alması beklenirken, bu kategorideki ödülü Parazit’e kaptırdı. Film, ‘en iyi görüntü yönetimi, en iyi ses miksajı’ ve ‘en iyi görsel efekt’ dallarında 3 oscar ile geceyi sonlandırdı.

Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim üzere favori filmim olan ‘Joker’ ise ‘en iyi erkek oyuncu’ ve ‘en iyi film müziği’ kategorilerinde ödülü kaptı. Ancak birkaç kategoride daha ödül alabilirdi, sanki biraz haksızlık yapıldı gibi… Orası tartışılır… Tabii ki her şeye rağmen muhteşem oyunculuğuyla Joaquin Phoenix’i sahnede ödülüyle görmek büyük mutluluk. ‘En iyi yardımcı erkek oyuncu’ kategorisinde ise ‘Once Upon Time in Hollywood’ filmindeki performansıyla Brad Pitt Oscar’ı kazandı. Sonuç şaşırtmadı ve Pitt’in ödülünü almaya giderken, rol arkadaşı Leonardo DiCaprio’ya sarılması da gecede akıllarda kalan hoş bir kare oldu. ‘Once Upon Time in Hollywood’ filmi aynı zamanda ‘en iyi yapım tasarımı’ kategorisinde de ödüle layık görüldü.

‘En iyi kadın oyuncu’ dalında ise ‘Judy’ filminde Judy Garland’ı canlandıran ve olağanüstü performansıyla dikkat çeken Renee Zellweger Oscar’ını aldı. Filmin bel kemiği olmayı başaran Renee Zellweger, Judy Garland’ın hayatındaki dramatik iniş ve çıkışları öylesine etkileyici bir şekilde gözler önüne serdi ki, bu oyunculuğu karşısında Oscar’ı başka hak eden bir kadın oyuncu olduğunu düşünmüyorum. ‘En iyi yardımcı kadın oyuncu’ kategorisindeki ödül ise daha önceki yazımda favorimi açıkladığım üzere, ‘Marriage Story’ filmindeki performansıyla Laura Dern’e gitti.

Favori filmlerim arasında yer alan ‘Ford V Ferrari’ ise ‘en iyi film kurgusu’ ve ‘en iyi ses kurgusu’ dallarında ödül alırken, başyapıt olarak değerlendirilen ve gecede çok ses getirmesi beklenen ‘The Irishman’ filmi ise Oscar 2020’den eli boş döndü. Hiçbir kategoride ödül alamaması ise gerçekten şaşırtıcı.

Son olarak, Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov’un yönettiği, Türk asıllı Makedonya vatandaşı olan Hatice’nin hikayesini anlatan Bal Ülkesi (Honeyland) filmi de geceden ödülsüz ayrıldı. ‘En iyi uluslararası film’ ve ‘en iyi belgesel’ dallarında ödüle aday olarak bir ilki gerçekleştiren ‘Bal Ülkesi’, farklı çekim özellikleriyle ilk belgesel film, Kuzeyli Nanook’u hatırlatsa da ‘en iyi belgesel’ dalında ödülü American Factory’ye kaptırdı.

Bir ‘Akademi Ödülleri’ gecesi de böylelikle sona erdi. Sinemanın en iyileri Oscar 2020 ile zihnimize kazındı. Bazı kategorilerin sonuçları şaşırtsa da, bize artık bu dünyaca ünlü yapımları ‘Oscar ödüllü’ olarak anmak kalıyor.

Sevgiler,