Meryem Ana Otunun Faydaları Nelerdir? Meryem Ana Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Kuru kök şeklinde olan bitki, aktarlardan uygun fiyatlarla satın alınabiliyor. Yüzyıllardan beri birçok farklı amaç için kullanılan Meryem Ana otu en çok Arabistan yarımadasında bulunmaktadır. İbadetlerini yerine getirmek için Hac ve Umreye gidenlerin aldığı bu şifalı ot, ülkemizdeki birçok aktarda da satılmaya başlandı. İnternet sitelerinde de satışa çıkarılan Meryem Ana Eli otu, Türkiye'nin 81 iline gönderilmektedir.



Meryem Ana Otu Nedir?



Meryem Ana otu, hem kurak hem yağışlı bölgelerde yetişen, odunsu bir görünüme sahip olan bitki türüdür. Sadece yağmurlu havalarda yaprak açma özelliğine sahip olan ota dair birçok rivayet anlatılmaktadır. En yaygın rivayet ise Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma tarafından dikilmiş olmasıdır. Yaprak açtığında el şeklinde olan ota bu nedenle ''Fatma Ana'nın Eli'' de deniyor.



Meryem Ana Otu Nerelerde Kullanılır?



Amerika ve Kanada'da yapılan bilimsel araştırmalarda Meryem Ana otunun içerisinde yüksek miktarda östrojen hormonu olduğu tespit edildi. Stereoid hormonlarından biri olan östrojen hormonunun seviyesini arttıran bu şifalı ot, kadınların hamile kalma ihtimalini arttırıyor. Hamile kalmak isteyen kadınlar, bitkiyi bir gün boyunca suyun içinde bekletmelidir. Otun suyundan birkaç yudum ya da yarım bardak içmek yeterli olacaktır.



Son yıllarda başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde rağbet edilen bitkinin faydaları bunlarla sınırlı değil. Cilt problemleri bulunan kişilerin de Meryem Ana otu tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Sivilce ve akne oluşumuna engel olan şifalı ot, cildin çok daha nemli ve pürüzsüz olmasını sağlıyor. Yaşlılığa bağlı kırışıklıkların giderilmesinde etkili olan ot, genelde uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle ortaya çıkan gözaltı morluklarının geçmesini de sağlıyor. Cilt problemlerinin önüne geçmek için otun yüze sürülmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Tamamen doğal bir bitki olduğu için kızarıklığa ve kaşıntıya yol açmaz. Sivilce ve siyah noktaların üstüne sürüldükten sonra 10 - 15 dakika beklenmeli. Daha sonrasında sürülen bölge ılık suyla yıkanmalıdır.



Geçmiş yıllarda daha çok kadınların tercih ettiği bir bitki olan Meryem Ana otu günümüzde erkekler tarafından da sıklıkla tüketiliyor. Sperm sayısını ve kalitesini arttıran şifalı ot kötü kolesterolün vücuttan atılmasını da sağlamaktadır. Periyodik aralıklarla tüketildiği takdirde kandaki yağı azaltır. Kan akışını da hızlandıran Meryem Ana otu, idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler tarafından da tüketilebilir. Gece yatmadan önce bitkinin suyundan yarım bardak içmek, birkaç hafta içerisinde idrar kaçırma belirtilerinin tamamen ortadan kalkmasını sağlayabilir.



Bu şifalı bitkinin en önemli etkilerinden biri de mikrop ve bakterileri yok etmesidir. Meryem Ana otu bir bardak içinde bekletildikten sonra gargara yapmak için kullanılabilir. Enfeksiyonları gideren bitki, ağız yaralarının iyileşmesi sürecini de hızlandırıyor.



Meryem Ana Otu Nasıl Hazırlanır?



Meryem Ana otu haricinde de kullanılabiliyor. Ot bir beze konabilir ve bel bölgesinden sarılarak karında tutulabilir. Bir gün boyunca karnında Fatma Ana Eli otunu taşıyanların gebe kalacaklarına inanılmaktadır. Ot aynı zamanda doğum sancılarını azaltıyor. Adet dönemi düzensiz olan ya da çok şiddetli ağrılarla geçen kadınlar da periyodik aralıklarla oyun suyundan içebilir.



Meryem Ana Otu Nasıl Kullanılmalı?



Diğer tüm bitkilerde olduğu gibi bu otun da aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Fatma Ana eli otu sadece doğru ve bilinçli bir şekilde kullanıldığı takdirde sağlığa faydalı olabilir. Özellikle gebelik sürecinde bu bitkinin çok daha az ve dikkatli kullanılması gerekiyor. Ağrı ve benzeri bir semptom ortaya çıkarsa mutlaka bir uzmana gidilmelidir. Kronik bir rahatsızlığı bulunan ya da kalp damar hastası olan kişiler ise bu bitkiyi tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.