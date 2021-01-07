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07.01.2021 - 18:37 |

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir? Mesane Kanserinin Teşhis Ve Tedavisi

Sıkça görülen kanserlerden biri mesane kanseridir. Mesane kanseri nedir, mesane kanserinin belirtileri nelerdir, teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır gibi soruları sizin için tüm detayları ile derledik.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir? Mesane Kanserinin Teşhis Ve Tedavisi
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Mesane kanserinin ana semptomu idrardaki kandır. Teşhis yapmak için birkaç muayene gereklidir. Ayrıca kanserin yayılma derecesini değerlendirmeyi mümkün kılar.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanseri, hastalığın çok erken evrelerinde herhangi bir belirti veya semptoma neden olmayabilir. Belirti ve semptomlar genellikle tümör büyüdükçe veya mesane duvarının derinliklerine doğru büyüdükçe ortaya çıkar. Diğer tıbbi durumlar mesane kanseri ile aynı semptomlara neden olabilir.

Mesane kanserinin en yaygın belirtisi idrarda kandır (hematüri). Bu, idrarın rengini değiştirerek turuncu, pembe veya kırmızıya dönebilir. Bazen idrardaki kan miktarı o kadar azdır ki çıplak gözle görülemez ve ancak mikroskop altında idrar tahlili sırasında görülebilir .

İşte mesane kanserinin diğer belirtileri ve semptomları:

Normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı (sık idrara çıkma)

Acil idrara çıkma ihtiyacı (acil idrara çıkma)

İdrar yaparken yanma veya ağrı

İdrarı veya zayıf idrar akışını geçme zorluğu

Bel veya pelvik ağrı.

Kanama genellikle idrara çıkma sonunda ortaya çıkar. Kanamanın yoğunluğuna göre idrar hafif pembe, koyu kırmızı veya bordo olabilir. Kanama miktarı ile kanserin şiddeti arasında bir bağlantı yoktur.

Hematüri bazen çıplak gözle görülemeyecek kadar zayıftır. Ayrıca bir süre durabilir ve normal görünümlü idrarla birleştirilebilirler. Bu nedenle, ilk hematüri tespitinden sistematik olarak bir doktora danışmanız önerilir. Bu yaklaşım, mesane kanseri tanısı koymak için gerekli tetkiklerin yapılmasına imkan tanıyabilir.

Mesane Kanserinin Teşhisi Nasıl Olur?

İlk konsültasyon sırasında doktor hastanın karnını inceler. Genellikle kadınlarda vajinal muayene ile ilişkili olarak rektal muayene yapar. Bu eylemler, mesanede olası bir anormalliğin aranmasını mümkün kılar. Bu tetkiklerin sonuçları genellikle yüzeysel tümörü olan kişiler için normal iken, ileri form olması durumunda anormallik tespit edilebilir.

ECBU, daha önce hastadan alınan bir idrar örneğinin mikroskop altında analiz edilmesinden oluşur. Bu test, idrar yolu enfeksiyonu ve hematüri için sorumlu olabilecek bakterileri tanımlar.

Deri gibi ürotelyum da (mesane duvarının iç tabakası) doğal olarak pul pul dökülür. Ölü hücreler daha sonra idrarda boşaltılır. Üriner sitoloji, basit bir idrar örneğinden bu hücrelerin normal veya kanserli görünümünü inceleyen bir incelemedir.

Bu inceleme yüksek dereceli tümörleri belirleyebilirken, düşük dereceli tümörleri tespit etmek için her zaman uygun değildir. Bunlar aslında normal hücrelere oldukça benzeyen kanser hücrelerinden oluşuyor.

Mesane Kanseri Nasıl Gelişir?

Vakaların% 70 ila 80'inde, mesane kanserleri, tümör henüz mesaneyi çevreleyen kas lifi tabakasını işgal etmediğinde teşhis edilir. Tedavi olmaksızın, tümör mesane duvarında gelişecek ve daha sonra mesaneye komşu organları istila edecektir: lenf düğümleri, prostat, seminal veziküller, uterus, fallop tüpleri, yumurtalık vb.

Uygun tedavi ile mesane kanseri teşhisinin ardından beş yıllık sağkalım oranı, kanserin invazif olmayan aşamada teşhis edildiğinde% 80-90 ve tümör zaten teşhis edilmişse% 50'nin biraz altındadır.

Mesane Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çoğu kanser gibi mesane kanseri de ameliyat, radyasyon tedavisi, kemoterapi veya bu tedavilerin bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Tedavi seçimi kanserin yeri ve evresine bağlıdır.

Cerrah, sistoskop kullanarak mesanedeki kanser hücrelerini yakmak için özel bir alet kullanır. Bu tedavi, mesaneyi koruma avantajını sunar, bu da hastanın işlemden sonra normal şekilde idrara çıkmasını sağlar.

Mesane kanseri tedavisinde, dahili radyasyon tedavisi ve harici ışın radyasyon tedavisinde iki tip radyasyon tedavisi kullanılmaktadır.

Kemoterapi tek başına veya cerrahi veya radyasyon terapisi ile birlikte verilebilir. Genel tedavi veya lokal tedavi şeklini alabilir.

 

 

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