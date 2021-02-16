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16.02.2021 - 15:16 |

Mesane Kanseri Nedir, Evreleri Nelerdir? Mesane Kanseri Ölüm Riski Taşır Mı?

Mesane kanseri nedir, evreleri nelerdir? Mesane kanseri ölüm riski taşır mı? Siz de mesane kanseri hakkında detaylı bilgilere sahip olmak için tüm detayları derledik.

Mesane Kanseri Nedir, Evreleri Nelerdir? Mesane Kanseri Ölüm Riski Taşır Mı?
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Mesane kanseri, mesanenin iç astarı veya iç yüzeyindeki anormal hücrelerin aşırı çoğalmasıdır. Bu hastalık en sık 50 yaşın üzerindeki erkeklerde görülür.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanseri denir mesanenin içini kaplayan hücrelerin bir hastalıktır. Bazı hücreler anormal hale gelir: düzensiz bir şekilde, çok hızlı bir şekilde çoğalırlar ve bir kötü huylu tümördür. Zamanla ve tedavi edilmezse, mesane kanseri mesane duvarındaki kasa yayılır, ona sızar ve ardından yakındaki organlara yayılır.

Kanser hücreleri ayrıca tümörden kopabilir ve diğer organ veya dokulara göç ederek metastaz oluşturabilir. Mesane ve bunların asıl işlevi olan bir rezervuar olarak hareket etmek ve tahliyesini sağlamak için içi boş bir organdır idrar böbreklerde üretilir. Yaklaşık yarım santimetre kalınlığındaki mesane duvarı birkaç doku katmanından oluşur. Mesane kanserinin farklı aşamaları vardır.

Mesane Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Evreleme, kanseri vücutta ne kadar kanser olduğuna ve başlangıçta teşhis edildiğinde nerede olduğuna göre tanımlar veya sınıflandırır. Bu genellikle kanserin boyutu olarak adlandırılır. Testlerden elde edilen bilgiler, tümörün ne kadar büyük olduğunu, organın hangi kısımlarında kanser olduğunu, kanserin başladığı yerden ve nereden yayıldığını bulmak için kullanılır. Sağlık ekibiniz tedavinizi planlamak ve sonucu (prognozunuzu) tahmin etmek için aşamayı kullanır.

Aşama I 

Ürotelyumda başlayan kanser, bazal membranı geçti ve altta yatan bağ dokusu olan koryonda gelişti, ancak henüz mesane kasına (T1) ulaşmadı. Bu kanser lenf düğümlerine yayılmadı veya metastaz yapmadı.

Aşama II 

Bu kanser mesane kasına sızar, ancak mesane çevresi yağına (T2) ulaşmamıştır. Ayrıca bölgesel lenf düğümlerine girmedi veya uzak metastazlar vermedi.

Aşama III 

Bu kanser mesane çevresi yağında (T3a, T3b) gelişir. Prostat parankiminde veya rahim veya vajinada da gelişebilir ancak pelvik duvara veya karın duvarına (T4a) ulaşmaz. Bu kanser ayrıca bölgesel metastatik lenf düğümlerine veya uzak metastazlara yol açmadı.

Aşama IV

Pelvik duvara veya karın duvarına uzanan tümörleri veya hatta bölgesel lenf düğümlerine yayılan tümörleri veya hatta bu farklı gruplar arasındaki olası tüm kombinasyonlarla belli bir mesafeden metastaz yapmış tümörleri belirtir.

Mesane Kanseri Ölüm Riski Taşır mı?

Yaşla birlikte mesane kanseri vakalarının sayısında, özellikle 70 yaşından sonra belirgin bir artış vardır. İster tek başına tümörün çıkarılmasını, ister tüm mesanenin çıkarılmasını içeriyor olsun, cerrahi mesane kanseri için ana tedavidir. Doğru tedavilerle hastalık ortadan kalkabilir.

Mesane kanserinin geri gelme riski düşük olduğunda (çoğunlukla yüzeysel bir tümör varsa), doktorlar mesaneyi sadece tümörü çıkararak kurtarmaya karar verebilir. Daha sonra tümörün "endoskopik rezeksiyonunu" gerçekleştirirler. Bu hareket, tümör daha ilerlemişse de yapılabilir. Bu durumda amaç, tümörü analiz için çıkarmak ve sonraki tedavi kararlarını kolaylaştırmaktır.

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Yukarıda bahsedilen semptomlar, mesane kanseri dışındaki hastalıklara, örneğin idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olabilir. Bu nedenle tanıya rehberlik etmek için risk faktörlerinin yanı sıra hastanın durumunu da hesaba katmak önemlidir. Mesane kanserinin kesin tanısını koymak için daha ileri testler gereklidir.

Kanseri çağrıştıran bir durumda, doktor mesanede anormal bir kitle tespit etmeye çalışmak için dijital bir rektal muayene yapabilir. Bu muayene, kanserin erken formlarında genellikle normaldir, ancak daha ileri aşamalarda bir anormalliği ortaya çıkarır.

Ultrason ise, mesane seviyesinde yapılırsa, olası anormal bir kitleyi vurgulayabilir.

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