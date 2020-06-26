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26.06.2020 - 17:44 |

Meşe Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Meşe ağacı meyvesi, tohumu, kabuğu, odunu ve yaprağı ile her derde deva olan ve kullanım alanı oldukça geniş olan bir ağaç türüdür. Meşe ağaçları ve meyvesi olan palamut çok sevilen bir ağaçtır özellikle meyvesi sincaplar tarafından sevilir. Meşe ağacının özellikleri nedir? Meşe ağacı nasıl yetiştirilir? Meşe ağacı ve yetiştirilmesi ile ilgili bilgileri derledik.

Meşe Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
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Meşe ağacı bolca yağış alan sulak bölgelerde yetiştirilir. Türkiye’deki birçok karma ormanda meşe ağacı bulunur. İlkbaharda meyve veren meşe ağaçlarının meyvesi palamuttur. Çok sayıda hayvan meşe ağaçlarını yuva olarak kullanır. Hem kabuğu hem meyvesi hayvanlar için bir besin kaynağı iken, insanlarında çok geniş kullanım alanı bulunur.

Meşe Ağacı Özellikleri

Renk olarak genelde kirli sarı veya esmerdir. Türlerine göre açık kahverengi ve açık pembe renkleri de vardır. Yaşadığı bölgeye göre göbek odunları yumuşak ya da sert olabilir. Meşesinin kabukları ve gövdeleri düzdür fakat içi yırtılmış ve kalındır. Kökleri yatay şekilde uzanır. Çok fazla su tüketirler. Gölge bölgeleri severler. Sulak alanlarda yetişirler Kolay kesilen, kolay boyanan, kolayca verniklenen bir ağaç türüdür. Bazı türleri yapraklarını dökmez, bazı türleri ise kışın yapraklarını döker. Palamut isimli meyvesi en az 50 yaşında ve üzerindeki ağaçlarda yetişir. Erozyon ve doğal afetlerin önlemesi için iyi bir ağaçtır. Yetiştiği alandaki ekolojik dengeyi sağlar. Türkiye’de 18 türü bulunur.

Meşe Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

• Meşe palamutları bol miktarda toplanır. Bazı palamutların içi küflenmiş, kurtlanmış vs. olabileceği için birçoğu ekim için kullanılamaz. Bunun nedeni ise çimlenmenin gerçekleşemeyecek olmasıdır.
• Çimlenebilecek olan düzgün palamutlar toplanan diğer palamutlardan ayrılır. Elde kalan meşe palamutlarını su ile doldurulmuş olan kap içine batırılır. Filizlenmeyecek olan meşe palamutlarının ayrıştırılması için kullanılan bir yöntemdir. Su içinde bekleyen palamutlardan dibe çökenler kullanılabilir durumdadır, üste çıkanlar filizlenmeyecektir.
• Dipte kalan palamutlar toplanı ve kurumaya bırakılır. Güneş ışığı altında kurutulması önerilmez.
• Bir saksı içine toprak alınır ve palamut büyük ise bir tane konulması yeterli iken küçük ise aralıklı olarak birkaç tane konulabilir. Fakat burada önemli olan palamudun yatay şekilde konulmasıdır.
• Ardından palamudun üzerinin 2 ya da 3 parmak kalınlığında toprakla örtülmesi gerekir.
• Üzerine ise can suyu verildikten sonra 3 ila 4 gün arayla sulamaya devam edilir. Sürekli düzenli olarak bu şekilde sulanır.
• Gölgede kalması meşe ağacı için daha iyidir ve bu şekilde en az 1,5 – 2 ayda en fazla ise 3- 4- ayda filizlenecektir.

 

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