Metabolik Cerrahi Nedir, Nasıl Uygulanır? Metabolik Cerrahi Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Metabolik açıdan ortaya çıkan birtakım rahatsızlıklar söz konusu olduğu vakit, metabolik cerrahi yöntemi ön plana çıkar. Yapılan tetkik ve teşhisler neticesinde ortaya çıkan sonuçlar eşliğinde, uzman doktor kontrolü altında bu cerrahi yöntem uygulanır. Önemli olan bununla beraber ana hastalığın önüne geçmek ve azaltmaktır.

Metabolik Cerrahi Nedir?

Metabolik bir hastalığın cerrahi yöntemler üzerinde tedavi edilmesini amaçlayan operasyona metabolik cerrahi denir. Bu konuda birçok farklı rahatsızlığın söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle hayatı zorlayan ve riske atan önemli hastalıklar için, metabolik cerrahi yöntemi üzerinden kilo verme işlemi uygulanır. Böylece kilo kaybettirici ve tedavi edici işlemler neticesinde, kişinin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi adına olanak sağlanır.

Metabolik Cerrahi Nasıl Uygulanır?

Metabolik cerrahi yöntemi bütünüyle laparoskopik (Kapalı ameliyat) üzerinden ele alınır ve uygulanır. Hasta üzerinde büyük bir kesik açılarak işlem gerçekleşmez. Daha çok ilgili bölge üzerinde 4 veya 5 delik açılmak suretiyle operasyon sağlanır. Bu konuda kullanılacak yönteme bağlı olarak, operasyon 1 ila 3 saat içerisinde değişkenlik gösterir. Bir dizi karmaşık obezite ameliyatı olarak da ifade etmek mümkün. Kişinin üzerine binen yüklerin önemli oranda azaltılması açısından büyük bir öneme sahiptir.

Metabolik Cerrahi Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Metabolik cerrahi ameliyatı konusunda merak edilen konular içerisinde bu operasyonun kimleri yapılacak olmasıdır. Özellikle belli başlı bazı ana hastalıklar için metabolik cerrahi yöntemi büyük bir öneme sahiptir.

- Tip 2 diyabet tedavisi

- Hematolojik hastalıklar

- Dalak ameliyatları

- Metabolik hastalıklar

Genel olarak bu ve benzeri rahatsızlıklar için ele alınan bir tedavi yöntemi olduğunu söylemek mümkün. Böylece ana hastalığın ortaya çıkardığı rahatsızlıklar ve ciddi sorunların önemli oranda önüne geçme şansı elde edilir. Bu sebepten dolayı gerekli koşullar altında uzman doktor kontrolünde bu cerrahi operasyon uygulanması büyük öneme sahiptir.