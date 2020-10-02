Metrekare Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Metrekare Nasıl Hesaplanır?

Metrekare konutların net karesini bulabilmek için gerekli bir hesaplama yoludur. Konut içerisindeki tüm alanların net metrekare değerinin bulunması ve bu değerlerin toplanması gerekir.



Metrekare Hesaplama Nasıl Yapılır?



Evlerin net metrekaresini hesaplamak için tüm odaların ve alanların metrekare cinsinden değerinin hesaplanması gerekmektedir. Özellikle alınmak istenen evin brüt metrekaresi değil net metrekaresine bakmak gerekmektedir.



Evlerin bir odasının metrekaresini hesaplar iken yapılacak işlemler oldukça basittir. Odanın dikdörtgen şeklinde olması metrekareyi hesaplamada oldukça kolay olacaktır. Dikdörtgen bir odanın metrekaresi hesaplanırken iki kenar uzunluklarının birbiri ile çarpılması o odanın metrekare cinsinden değerini vermektedir.



En Basit Yöntem İle Metrekare Nasıl Hesaplanır?



Evlerin veya odaların metrekaresini hesaplamak oldukça kolaydır. Bunun için odanın iki kenar uzunluklarını bilmek yeterlidir. Bu iki kenar uzunluğu çarpılır ve metrekare değeri bulunur. Fakat bazen odalar tam dikdörtgen olamayabilir. Bu durumda yapılacak en basit yöntem evin veya odanın imar planı ile ölçümler yapılmasıdır. Bu nedenle bombeli veya yuvarlak yapıya sahip odaları ölçmek isterken odaların bombeli olan kısımları dik üçgen ile ayrılmalıdır. Bu yöntem ile metrekare hesaplamanız daha kolay olacaktır.



Dik üçgenin alanı birbirine dik olan iki kenarın çarpımının yarısına eşit olmaktadır. Çıkan tüm sonuçlar birbiri ile topladığı zaman ise toplanan alanın tümünün metrekaresi hesaplanmış olacaktır.



Dikdörtgen Bir Alanın Metrekare Hesaplaması



Dikdörtgen bir alanın metrekaresi hesaplanırken iki kenar uzunluğu ele alınmalıdır. Bir örnek vermek gerekir ise duvarlardan biri 150 santimetre, diğeri ise 200 santimetre değerine sahip ise bu alanın metre karesi iki değerin santimetre veya metre cinsinden çarpılması gerekir.



Bu nedenle bu alanın iki duvar boyutu çarpılır ise sonuç 3 metrekare çıkmaktadır. Böylece 150 ve 200 santimetre iki duvar boyutuna sahip odanın metrekaresi 3 metrekare olmaktadır.