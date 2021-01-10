Mide Bulantısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Mide Bulantısı Hapı Ve İlacı Nedir?

Mide bulantısı genellikle üşütme, grip gibi hastalıklardan ya da zehirlenme kaynaklı olarak gerçekleşir ve tedavisinde kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır.

Mide Bulantısının Sebepleri

Mide bulantısının pek çok sebebi olabilir. Hemen hemen her tür rahatsızlığa bağlı olarak mide bulantısı gerçekleşebilmektedir. Yani mide bulantısına bakarak doğrudan bir hastalık tespiti yapmak söz konusu değildir. Peki, mide bulantısı hangi sebeplere bağlı olarak gerçekleşebilir? Mide bulantısı sebeplerini şu şekilde listeleyebiliriz:

Gıda zehirlenmesi ya da aşırı baharatlı ve yağlı yiyecekler,

Aşırı alkol tüketmek,

Hamilelik,

Aşırı sıvı kaybı,

Mide ve bağırsak enfeksiyonları ya da gastrit, reflü ve ülser gibi mide hastalıkları,

Kandaki kalsiyum miktarının yükselmesi,

Baş dönmesi kötü kokular ya da araç ve deniz tutması,

Psikolojik rahatsızlıklar,

Kullanılan herhangi bir ilacın yan etkisi,

Tansiyon ya da şekerin ani düşüşü,

Migren, beyin tümörü ya da kafaya alınan şiddetli darbe,

Bazı kanserler,

Çölyak hastalığı,

Bağırsak tıkanıklığı ya da safra kesesi taşı,

Apandisit,

İç kulak hastalıkları,

İleri evre böbrek yetmezliği,

Kalp krizi,

Radyasyon terapisi,

Genel anestezi.

Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

Mide bulantısından kurtulmak için pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin arasında eskiden beri alternatif tıpta kullanılan geleneksel yöntemler daha yaygındır. Bununla birlikte modern tıpta da kullanılan pek çok yöntem bulunur. Peki, mide bulantısı nasıl geçer? Yapılabilecekleri şe şekilde sıralayabiliriz:

En yaygın kullanılan yöntem havasız bir ortamdan temiz hava alınabilecek bir ortama geçmektir. Derin nefes almak ya da nefes egzersizleri yapmak mide bulantısının geçmesine yardımcı olabilir.

Tuzlu kraker ya da tuzlu herhangi bir şey tüketmek midenizi rahatlatabilir.

Bir süre uzanmak ve hareketsiz kalmak mide bulantınızı engeller.

Eğer mide bulantısı sebebi deniz tutması ile bakışları ufuk çizgisinde odaklamak bulantıyı engelleyecektir.

Eğer vücudunuzda aşırı su kaybı varsa da mideniz bulanabilir. Bu yüzden bol miktarda su tüketmek midenizin sağlığını yerine getirecektir.

Aynı zamanda sık midesini bulanan bir insansanız, mide bulantınızın gerçekleşmemesi için bazı önlemler alabilirsiniz. Bu önlemlerin başında şunlar gelmektedir:

Aşırı yağlı ve baharatlı besinler tüketmekten kaçınmak,

Ulaşım araçlarında ters koltuklara oturmamak,

Sigara ve alkol tüketimini azaltmak, kafein tüketimini dengelemek,

Yemekten sonra aşırı hareketli eylemlerde bulunmamak,

Yemek yerken acele etmemek, yavaş yemek ve yavaş içmek,

Rahat kıyafetler giymek,

Tekerlek üzerinde yer alan koltuklara oturmamak.

Eğer yukarıda sayılan önlemleri kendi hayatınıza da uygularsanız, ciddi hastalıklardan kaynaklanmayan mide bulantılarınızın önüne geçmiş olursunuz.

Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Mide bulantısını geçirmek için geçmişten günümüze kadar pek çok yöntem kullanılmıştır ve bugün de kullanılmaya devam etmektedir. Mide bulantısına iyi gelen pek çok besin, karışım ve ilaç bulunmaktadır.

Mide bulantısına karşı en çok kullanılan besinlerden biri limondur. Limon gün içerisinde bir suyun içerisine karıştırılacak sık sık tüketilmedir. Fakat aşırı asidik yapısıyla sorunlara sebep olabileceğinden aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Haşlanmış patates tüketmek mide bulantısını geçirmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Mide bulantısına iyi gelen diğer şeyleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Nane limon çayı. Nanenin miktarına dikkat edilmelidir. Aşırı nane de mide bulantısı yaratabilir.

Papatya çayı. Demlendikten sonra sıcak olarak değil, ılık olarak tüketilmelidir.

Tuzlu leblebi ya da kraker gibi tuzlu yiyecekler.

Az yağlı tavuk suyu çorbası.

Mide bulantısı protein yetersizliğinden kaynaklanıyorsa, fındık gibi proteinli kuruyemişler tüketilebilir.

Zencefil çayı. Aynı zamanda yemeklerde de zencefil kullanılabilir.

Eğer mide bulantısı regl döneminden kaynaklanıyorsa, bu durumda tarçın tüketilmesi önerilmektedir.

Mide bulantısının tedavisinde yaygın olarak rezene çayı da tüketilmektedir.

Eğer hasta mide bulantısının yanında bir de mide ağrısı çekiyorsa, bu durumda da uygulayabileceği bazı yöntemler bulunmaktadır. Mide ağrısına iyi gelen şeyleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Aşırı yağlı ya da baharatların sindirilebilmesi için elma sirkesi tüketebilirsiniz. Elma sirkesi sindirim sistemindeki sorunlardan kaynaklanan mide bulantısını ve mide ağrısını önler.

Doğal yoğurt tüketmek midenizi rahatlatacaktır. Çünkü yoğurdun probiyotik özelliği vardır ve bağırsak florasında gerçekleşen problemleri çözmede etkilidir.

Mide Bulantısı Hapı ve İlacı Nedir?

Mide bulantısının tedavi edilmesi konusunda piyasada pek çok ilaç ve hap bulunmaktadır. Fakat bu ilaçlar ve haplar kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Aksi halde mide bulantısı ortadan kaldırılmaya çalışırken, ortaya daha ciddi sorunlar çıkabilir. Eğer geçmeyen ve sürekli olarak yaşadığınız bir mide bulantısı sorununuz varsa, herhangi bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir doktora başvurmanız oldukça önemlidir.

Modern tıbbın ilerlemesiyle birlikte artık ciddi hastalıklardan kaynaklanmayan mide bulantıları küçük bir hap ile geçirilebilmektedir. Üstelik bu hapların çoğu hasta için de yan etkisi bulunmaktadır. Fakat mide bulantısının hangi sebepten kaynaklandığını bilmeden de bir ilaç tüketmek doğru değildir. Bu yüzden kullanılacak ilacın öncelikle bir doktor tarafından reçete edilmiş olması gerekmektedir.

Eczanelerde reçeteniz olmadan da alabileceğiniz probiyotik ilaçlar ya da mide bulantısı ilaçları bulunur. Fakat bu ilaçlar içerisinde yer alan herhangi bir maddeye alerjiniz bulunabilir. Dolayısıyla bu ilaçları kullanmak için de bazı test ve tetkikler yaptırmanız gerekmektedir. Çünkü ilaçlar çoğu zaman içlerinde alerjen maddeler barındırmaktadır. Bu sebeple eğer siz vücudunuzun nelere alerjisi olmadığını bilmiyorsanız, bu ilaçları kullanarak vücudunuza başka tip sağlık sorunları ortaya çıkarabilirsiniz.