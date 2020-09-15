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15.09.2020 - 16:30 |

Mide felci nedir? Mide felci belirtileri nelerdir?

Bazı hastalıklar temel ihtiyaçlarımızı karşılamada bile zorlanmamıza neden olmaktadır. Mide felci de bu hastalıklardan birisidir. Mide işlevlerini yerine getiremez ve yemek yemek zorlu bir sürece döner. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Görmüş mide felcini anlatıyor.

Mide felci nedir? Mide felci belirtileri nelerdir?
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Mide felci ciddi sonuçlara yol açabilir

Mide tembelliği ismiyle de bilinen mide felci, tıp dilinde gastroparezi olarak adlandırılır. Temel olarak midenin işlevlerini yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkan mide felci, mide hareketlerinin azalması veya tamamen durmasıdır. Bu durum sindirim sistemi bozukluklarını da beraberinde getirir. Çünkü mide sindirdiği gıdaları ince bağırsağa iletmemeye başlar. Önceleri yarattığı şikayetler sebebiyle basit bir mide rahatsızlığı olarak görülebilir ancak

Nasıl anlaşılır?

Normal şartlarda midede görülen kasılmalar besinleri küçük parçalara ayırarak besinlerin emilmesi için ince bağırsağa iletir. Mide felcinin geliştiği durumlarda ise mide sindirdiği besinleri ince bağırsağa gönderemez, besinler midede durup fermante oldukça bakteriler üremeye başlar. Sindirilmeyen bazı besinler katılaşarak mide girişini kapatır. Hastanın mide bulantısı ve kusma şikayeti hissetmesi bu sebeptendir.

Mide felcinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Midenin besinleri parçalamasını sağlayan hareketleri vagus siniri kontrol eder. Vagus zarar gördüğünde veya fonksiyonlarında azalma görüldüğünde kasılma meydana gelmez ve mide felci oluşur. Bu oluşumun tam olarak neden meydana geldiği bilinmese de bazı faktörler hastalığın ortaya çıkmasında etkilidir. Bunlar;

-Yanlış beslenme biçimi,

-Viral enfeksiyonlar,

-Diyabet,

-Cerrahi operasyonlar,

-Merkezi sinir sistemi hastalıkları,

-Bağırsak kasılmalarını azaltan bazı ilaçlar,

-Kollajen doku hastalıklarıdır.

Bu belirtilerle ortaya çıkıyor;

Mide felci en çok kadınlarda görülmekle birlikte herkeste rastlanılabilir. Kişi hayatında bir kez de mide felci geçirebilir, bu durum kronik halede gelebilir. Belirtileri ise şu şekildedir;

-Mide bulantısı,

-Ağız kokusu,

-Kusma,

-Mide ağrısı,

-Mide ekşimesi,

-Öğürme,

-Midede şişkinlik,

-Yemek yemek istememe,

-İştah kaybı,

-Az yiyerek doyma,

-Kan şekeri seviyesinde düşme,

-Bağışıklık sisteminde zayıflamadır.

Mide felci nasıl teşhis edilir?

Öncelikle hastanın şikayetleri doğrultusunda fiziki muayene yapılır. Daha doğru bir değerlendirme için çeşitli testler ve görüntüleme yöntemleri istenir. Yetersiz beslenmenin yaratacağı sorunları tespit etmek amacıyla kan testi yapılır. Bunun yanı sıra endoskopik ve radyolojik görüntüleme, elektrogastrografi, mide boşalım zaman ölçümü, smartpill, gastroduodenalmanometri istenerek doğru sonuca ulaşmak amaçlanır.

Tedavisi nasıl olur?

Tedavinin seyri hastanın yaşı, kullanılan ilaçlara karşı toleransı ve hastalığın boyutuna göre farklılık gösterir. Mide felci kronik bir hastalık olduğundan yapılacak uygulamalar hastalığı ortadan kaldırmaz ama şikayetleri kontrol altına alır. Bu noktada medikal ilaç, cerrahi ve endoskopik yöntemlerin yanı sıra diyet uygulaması da tedavinin ana yaklaşımlarını oluşturur.

Beslenme şekli çok önemli

Mide felci yaşayan kişiler beslenme konusunda çok dikkatli olmalı ve yanlış beslenmeden uzak durmalıdır. Bu noktada mide felci geçirmiş kişiler aşağıda yer alan ipuçlarını hayatlarına dahil edebilir. Bunlar;

-Yemek yerken besinler çok çiğnenmeli,

-Midenin daha hızlı boşalması için porsiyonlar küçültülmeli,

-Yağlı besinlerin sindirimi zor olduğundan yağlı besinlerin tüketilmesine sınırlama getirilmeli,

-Lifli gıdalar midede daha çok duracağından, lifli gıdalardan uzak durulmalı,

-Kuruyemiş gibi sert gıdalardan uzak durulmalı,

-Alkol tüketimi azaltılmalıdır.

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