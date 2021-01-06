Mide iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide iltihabı olanlar ne yemeli, ne yememeli?

Mide üzerinde zararlı bir etkiye sebep olan bakteri ile beraber mide iltihaplanması meydana gelir. Özellikle midenin farklı noktalarında yerleşen bu bakteri, ilgili bölgede iltihaplanmanın her geçen gün daha fazla artmasına sebep olur. Tabii bunun dışında daha birçok farklı çevresel faktörler ve zararlı unsurlar nedeniyle mide iltihaplanması meydana girebiliyor.

Mide iltihabına ne iyi gelir?

Pek çok insanın yaşadığı sorunlardan biri olarak mide iltihabı hakkında birçok kişi bilgi almaya çalışıyor. Özellikle mide iltihabına ne iyi gelir sorusuna internet üzerinden cevap aranmaktadır. Bu doğrultuda özellikle mide iltihabını geçirebilmek için öncelikle uzman bir doktora başvurmak en önemli husustur. Yapılan tetkik ve teşhis ile beraber antibiyotik ve ilaç desteği, mide iltihabını geçirme noktasında en önemli etmenlerdir. Düzenli yapılan kontroller de tedavi ile beraber yaklaşık 2 hafta içerisinde bu rahatsızlık son bulur.

Mide iltihabı nasıl geçer?

Mide iltihabına geçmesi için mutlaka doktor kontrolü altında tedavi yapılması gerekir. Özellikle bu sorunu yaşayan kişilerde beslenme kontrole alınır. Mutlaka yağlı ve hazmı zor olan besinlerden uzak durmak büyük bir öneme sahiptir. Sebze ağırlıklı besin kaynaklarını tüketmek mide iltihabının geçmesindeki önemli durumlar arasında geliyor. Aynı zamanda bu sorunun en önemli faktörlerinden biri olan stresten uzak durmak gerekir.

Mide iltihabı olanlar ne yemeli?

Mide iltihabı olanlar belli başlı bazı besin kaynaklarını bu dönem içerisinde özellikle düzenli bir şekilde tüketmelidir:

- Az yağlı proteinler

- Koyu yeşil yapraklı sebze çeşitleri

- Flavonoid içeren besinler

- Karambol tohumu

- Zencefil

- Papatya

- Çilek

- Yoğurt

- Nane

Bu gibi besin kaynakları özel olarak hazırlanması ile beraber mutlaka dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Böylece mide iltihaplanmasını azaltmak ve bu sorundan tamamen kurtulmak mümkün hale gelir.

Mide iltihabı olanlar ne yememeli?

Özellikle mide iltihabı olanlar hazmı zor olan yiyeceklerden mutlaka uzak durmalıdır. Aynı zamanda yağlı yiyecekler yine midenin zorlanmasına ve iltihap oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Mutlaka doğru sebze meyve seçimi yapılmalı, yiyecekler doğru şekilde yıkanmalı ve buna göre tüketilmelidir. Özellikle yeşil sebze ağırlıklı tüketim bu dönem içerisinde mide iltihabına iyi gelen en önemli hususlardır.