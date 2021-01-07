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07.01.2021 - 10:34 |

Mide kanaması belirtileri nelerdir? Mide kanamasının tedavi yöntemleri nelerdir?

Sağlığın korunması her zaman çok önemlidir. Çeşitli hastalıkların belirtileri ortaya çıktığında çok geç olmadan önlem almak gerekir. Özellikle de mide kanaması ile ilgili bilgi sahibi olunması çok önemli. Mide kanaması belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Mide kanaması belirtileri nelerdir? Mide kanamasının tedavi yöntemleri nelerdir?
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Mide kanaması kadınlar başta olmak üzere pek çok kişide görülen bir hastalıktır. Mide duvarının hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bu hastalığın pek çok farklı belirtileri olabiliyor. 

Mide kanaması belirtileri nelerdir?

Sindirim sisteminde önemli bir rol oynayan midede görülen bu hastalık midede kanama şeklinde olur. Mide kanamasının nedeni çoğu zaman mide duvarının hasar görmesidir. Mide kanamasının pek çok farklı belirtileri olabiliyor. Mide kanamasının belirtileri genel olarak kanama miktarına göre ve belirtilerin süresine göre değişkenlik gösteriyor.

Mide kanamasının belirtilerinde parlak kırmızı ve ya kahverengi renkte kusmak görülebilir. Ayrıca mide kanaması geçiren kişi siyah renkli ya da katran gibi dışkı yapar. Bazı zamanlarda tuvalette dışkı ile karışık koyu renge sahip kan görülebilir. Çoğu zaman kişilerde kramp şeklinde karın ağrıları yaşanır. Aynı zamanda mide kanaması yaşayan kişide çoğunlukla halsizlik, hazımsızlık, iştah kaybı, nefes darlığı, baş dönmesi ve ishal gibi bazı belirtiler görülür.

Mide kanamasının tedavi yöntemleri nelerdir?

Mide kanaması yaşayan kişilerde kanamanın neden kaynaklandığı doğru tespit edilerek buna göre bir tedavi yöntemi belirlenir. Kanamaya neden olan hastalıkların semptomu olan mide kanaması hakkında doğru bilgiye sahip olmak önemlidir. Şiddetli bir mide kanması yaşayan kişi mutlaka hastaneye yatırılmalıdır.

Hastaneye gitmeyen ve kanama için önlem almayan kişiler kanın yüzde 40'ını kaybettikten sonra şoka girebilirler. Şoka giren hastanın midesi yıkanabilir. Mide kanmasının belli başlı tedavi yöntemleri vardır. Özellikle endoskopik müdahaleler ile yarayı kapatma yöntemi kullanılabilir.

Doktor önerisine göre ilaç tedavisi de uygulanabilir. Ayrıca mide kanmalarına neden olan mide ülserinin tedavi etmek için ameliyat gerekebilir. Vagotomi yöntemi ile midede asit birikimi en az seviyeye indirilir. Piloroskopi yöntemi ile midenin açılması sağlanabilir. Aynı zamanda antrektomi yöntemi ile mide asidinin azaltılması için mide alt kısmından parça alınır.

Mide kanamasının nedenleri nelerdir?

Mide kanamasının pek çok nedenleri vardır. Çoğunlukla mide kanamasının başlıca nedeni ülser olabiliyor. Özellikle karaciğer hastalıkları ve yemek borusunda oluşan varisler de mide kanamasına neden olabiliyor. Günümüzde mide kanamalarında tümörlerin de etkisi çok fazla görülüyor.

Mide ve yemek borusunda meydana gelen iyi ve kötü huylu tümörler de mide kanamasına neden olabilir. Özellikle sağlıksız beslenme ile birlikte kötü alışkanlıklar da mide rahatsızlıklarına neden olur.

Aşırı alkol tüketen ve sağlıksız beslenen kişilerde mide kanaması riski daha yüksektir. Yoğun ilaç kullanımı ve uzun süreli aspirin kullanımı da mide kanamasına neden olabilir. Genellikle iltihap giderici ve kan inceltici ilaçlar da mide kanaması riskini arttıran nedenlerdendir. Kişilerde görülen bağırsak hastalıkları ve kolon zarının iltihaplanması durumunda da mide kanaması olabilir. 

Mide kanaması nedir?

Mide kanaması yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsaklarını kapsar. Ağızdan başlayıp anüse gidene kadar oluşan her türlü kanama mide kanaması sınıfına girmektedir. Vücuttaki üst gastrointestinal sistemde yer alan midede farklı nedenlerden dolayı kanamalar görülebilir. Aynı zamanda kadınlarda erkeklere oran ile daha fazla mide kanaması görülebilir. Mide kanamalarının mutlaka ciddiye alınması gerekir. Çünkü bu önemli bir hatalıktır.

Mide kanamaları çoğunlukla yanlış ilaç kullanımından kaynaklanır. Bu mide kanamaları genellikle yaşlı nüfus için büyük bir risk taşır. Hatta hayati tehlike yaratabilir. Mide kanamasının sebepleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Sağlıksız beslenme ve yüksek alkol tüketimi de mide kanamasına neden olabilir.

Mide kanaması riskini azaltmak için hangi önlemler alınmalı?

Mide kanamasını önlemek adına bazı önlemler alınabilir. Özellikle de sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Alkol tüketimini azaltan ve sağlıklı beslenen kişilerde mide kanaması riski daha azdır. Bunun yanı sıra uzun süreli aspirin kullanılmaması ve olabildiğince ilaçlardan uzak durulması da gerekebilir.

Özellikle kan inceltici ve iltihap önlenmesine yönelik kullanılan ilaçların miktarı daha az olmalı. Bu konuda doktor ile görüşülmelidir. Mide kanamalarının etkenlerinden bir tanesi de stres olabiliyor. O nedenle stresten uzak durulması da tavsiye edilir.

Mide kanaması geçiren kişilerin beslenmesi nasıl olmalı? 

Hayatında en az bir kere mide kanaması yaşayan kişilerin beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü mide kanamasını tetikleyecek bir gıda tüketilmemelidir. O nedenle mide kanaması geçiren kişiler hazım kolaylığı olan gıdaları tüketmeliler.

Bu kişiler özellikle lifli gıdalar tüketerek midelerini koruyabilirler. Aynı zamanda mide kanaması vücutta demir kaybı yaşatır. O nedenle mide kanaması yaşayan kişiler beslenmelerinde çok dikkatli olmalılar. Ayrıca demir ve protein açısından zengin gıdaları da tüketmeliler. Bu şekilde beslenme yöntemi de kullanılmalı. Bu sayede mide daha fazla zorlanmamış olur. 

Mide kanaması geçirmenin tehlikeleri nelerdir?

Mide kanaması geçirmenin ciddi tehlikeleri bulunmaktadır. Özellikle yaşlı kişilerde mide kanaması geçirilmesi ciddi sonuçlar doğurabilir. Bunun yanı sıra daha önce mide kanaması geçiren kişiler ile tansiyonu çok düşen kişilerde mide kanaması geçirmek büyük bir risk taşır. Bu risk grubundaki hastaların da yatarak hastanede tedavi altında tutulmaları gerekir. Aynı zamanda yemek borusu varisi olan kişilerde de mide kanaması geçirmek oldukça tehlikelidir. 

Mide kanaması geçiren kişilerde yaşanan belli başlı belirtiler

Mide kanaması yaşayan kişilerde bulantı hissi ve kusma yaşanabilir. İştah kaybı yaşayan kişilerde aşırı terleme ve kalp çarpıntısı da yaşanır. Ayrıca mide kanaması yaşayan kişinin tansiyonu hızlı bir şekilde düşerek göz kararması oluyor. Bu kişiler kimi zaman ayakta dahi duramadan bayılabilirler. Bu belirtiler mutlaka ciddiye alınmalıdır.

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