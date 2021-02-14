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14.02.2021 - 16:24 |

Mide Kanseri Nedir, Neden Olur? Mide Kanserinin Yayılma Hızı Hakkında...

Mide kanseri, meme kanserinden sonra kadınlarda en çok görülen kanser türlerinden biridir. Erkeklerde ise akciğer kanserinden sonra en çok ortaya çıkan kanser çeşitleri arasındadır. Bu kanserin genel olarak çıkışı birçok farklı genetik, sosyal veya durumsal faktöre dayanabilir. Sizler için mide kanseri hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

Mide Kanseri Nedir, Neden Olur? Mide Kanserinin Yayılma Hızı Hakkında...
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Mide kanseri özellikle beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Mide Kanseri Nedir, Neden Olur?

Mide kanseri cinsiyet, durumsal ve genetik faktörlere göre farklı şekillerde oluşabilir. Özellikle yeme alışkanlıkları, mide kanserinin ortaya çıkışında büyük bir rol oynamaktadır. Hastalığın belirtileri, tamamen olduğu evreye göre değişiklik göstermektedir. 

Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mide kanserinin meydana gelmesi ile beraber kişilerin genel olarak yeme düzenleri bozulmaktadır. Özellikle bireyler hızlı bir şekilde kilo vermektedir. Daha sonrasında ise vücutta halsizlik ve ağır iştahsızlık görülen en büyük belirtilerden biridir. Genel olarak mide kanseri belirtileri ise şu şekildedir:

Mide kanseri özellikle yemek sırasında bireylere büyük bir zorluk çıkarmaktadır bunlar yutkunma ve boğaza sürekli yiyecek takılma hissiyle başlar.

Kişilerin özellikle yemekleri yutması zaman içerisinde zorlaşır.

Yemek borusunda düzenli yanma, sürekli şişkinlik hissi ve geğirme isteği de belirtiler arasındadır.

Kanser dokusunun mideyi aşırı kapladığı durumlarda şiddetli kusma şikayetleri görülmektedir.

Devamında ise kanlı dışkılama ve kusmada diğer belirtiler arasındadır.

Mide Kanseri Ne Kadar Sürede Yayılır?

Mide kanserinin ne kadar sürede yayılacağı hastanın tamamen durumuna, yaşına ve genetik yatkınlığına bağlıdır. Her bireyin kanseri farklı şekilde ilerlemektedir. Ancak erken bir şekilde hastalığı tespit edilen kişiler, daha çabuk iyileşme göstermektedir. 

Mide Kanseri Neden Olmaktadır?

Mide kanserinin net bir nedeni bulunmamaktadır. Ancak her hastalık gibi çıkması için belirli sebepler vardır. Özellikle bireylerin genç yaşlarında aşırı karbonhidrat alarak beslenmesi, mide kanserini tetikleyen unsurlar içerisinde yer almaktadır. Mide kanseri sebepleri ise şu şekildedir;

Aşırı dondurulmuş veya hazır yiyecek tüketimi.

Bol tuzlu yiyecekler ve kurutulmuş deniz mahsulü tüketimi.

Nitrat ağırlıklı besinler.

Vitamin C ve E’nin yeterli miktarda alınmaması.

Aşırı sigara tüketimi.

Helicobacter pylori hastalığı.

Yaşlılık ve genetik faktörlerden geçen kanser olgusu.

Mide Kanseri Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Mide kanseri tanısı için özellikle çeşitli görüntülemeler yapılmaktadır. Bunlar ÖMD, endoskopi, ultrason, EUS, BT ve MRG gibi yöntemlerdir. Mide hastalıklarında genel olarak iş işlem olarak endoskopi tercih edilmektedir. Bu aşamada mide içerisinde bir olgu bulunması durumunda biyopsi yapılarak, parça incelenir ve sonrasında tanı konulur. Mide kanseri kendini farklı bir evre içerisinde belli edebilir. Bundan dolayı doktorlar bu gibi durumlarda endoskopik ultrasonografi istemektedir.

Mide Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Mide kanseri teşhisi konulan hastalara genel olarak gastrektomi yapılmaktadır. Bu işlem cerrahi bir operasyondur. Mide içerisinde bulunan zararlı dokuyu ve yayılım içerisinde olan lenf dokuları alınmaktadır. Bazı durumlarda ise midenin tamamen alınması işlemi yapılır. Bu işleme ise total gastrektomi denilmektedir. Sadece yüzde yirmi kadar bir midenin içeride bırakılmasına ise subtotal gastrektomi ismi verilmektedir. Yapılacak olan işlem için özellikle hastanın yaşı, durumu, kanserin evresi ve yayılma süreci ele alınmaktadır. Bazı durumlarda ilaç tedavisi uygulanmaktadır.

Özellikle kemoterapi yöntemi, yayılım gösteren kanser rahatsızlıkları için tercih edilmektedir. Mide kanseri tedavisi içerisinde en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ise kişinin beslenmesinin düzene sokulmasıdır. Özellikle gastrektomi ameliyatı sonrasında kişiler aşırı bir tokluk hissi almaktadır. Bundan dolayı gerekli besinleri alamamaktadır. Bu yüzden ameliyattan sonra hastalara genel olarak tüp takılır ve direkt olarak beslenmesi sağlanır.

Hastanın zayıflamaması adına, sık ve küçük porsiyonlar ile beslenmesi gerekmektedir. Bununla beraber düzenli bir şekilde vitamin iğnesi yaptırarak vücutlarına girmesi gereken vitaminleri alamaları gerekmektedir.



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