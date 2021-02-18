Mide Spazmı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Mide Spazmı Ortalama Ne Kadar Sürer?

Mide spazmının uzun süre yemek yemeyen bir kişinin hızlı hızlı yemek yemesi nedeni ile midesine aşırı yük bindirmesi ile oluşur. Mide, uzun süre aç kalmak nedeni ile küçülür. Birden bire ve hızlı bir şekilde yemek yemeye başlanması ile birlikte mide kapasitesi aşılır. Bu nedenle de kasılmalarla birlikte mide spazmı meydana gelir.

Mide Spazmı Belirtileri Nelerdir?

Mide spazmının en belirgin belirtisi, şiddetli mide ağrılarıdır. Karın bölgesine sanki bıçak saplanıyormuş gibi bir ağrının girmesi gibi bir acı hissetmek mümkündür. Kişi yaptığı her harekette daha şiddetli bir karın ağrısı ile karşılaşır. Yürürken ve eğilip kalkarken bu ağrıların şiddetinde artış ve karında sertlik görülür. Karın ağrısı ile birlikte terleme meydana gelir. Hava sıcaklığı ne olursa olsun boncuk boncuk terleme meydana gelir. Diğer en çok görülen mide spazmı belirtileri;

Gaz çıkarma hissi

Öksürük

Hıçkırıkların çoğalması ve sıklaşması

İstifra

Mideden gelen ağız kokusu

Midede şişlik

Mide Spazmı Ortalama Ne Kadar Sürer?

Mide spazmı, rahatsızlığı tetikleyen durumların ne kadar süreceğine bağlı olarak değişir. Genellikle şiddetli ağrılar sonucunda 2-3 saat sürdüğü gözlemleniyor. Ağrının başlıca sebepleri olarak ülser ya da gastrit gibi sağlık sorunlarınız varsa mide spazmı 3-4 gün sürebilir.

Mide Kramplarına Ne İyi Gelir?

Mide spazmı yaşadığınız zaman bir doktordan yardım almanız gerekebilir. Aynı zamanda ağrılarınızı yumuşatmak ve dindirmek için aşağıdaki uygulamaları da deneyebilirsiniz;

Taze nane çayı, mideyi kısa süreli olarak rahatlatır. Sadece ağrılarınız olduğunda değil bu bitkiyi haftada 2-3 defa tüketerek midenizi rahatlatabilirsiniz.

Zencefil gibi her derde deva olan bir bitki ile yapacağınız çay, mideyi rahatlamaya yardımcı olur.

Sıcak su torbası ile mideye baskı yaparak ağrının hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.

Bolca su tüketerek midenizin rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz. Yavaş yavaş ve bol su tüketerek midenizin kısa süre içinde rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Meyan kökü, pek çok hastalığa iyi geldiği gibi mide kramplarına da büyük ölçüde iyi gelir. Meyan kökünü demleyerek 2-3 saat beklettikten sonra süzdükten sonra içebilirsiniz. Midenizin rahatlamasını sağlayacak ve midenizin ağrısını hafifletecek bitkisel çaylar tüketerek kramplardan kurtulabilirsiniz.