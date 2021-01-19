Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması hangi hastalıkların belirtileri arasında yer alır?

Gastrit ve ülser gibi sık görülen mide hastalıklarının belirtileri arasında mide yanması, şişkinlik ve hazımsızlık yer alır. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar ise hem bağırsak ülserine hem de reflüye neden olabilir.

Mide yanmasına ne iyi gelir?

1- Maden suyu

Sodyum açısından zengin olan maden suyu midenin rahatlamasını sağlar ve yanma hissini geçirir. Doktorlara ve beslenme uzmanlarına göre yemekten hemen sonra değil 15 - 20 dakika sonra tüketilmelidir. Midenin asidini azalttığı için hazımsızlığı da giderir ve bağırsak faaliyetlerini düzenler.

2- Süt

Birkaç yudum süt içmek, mide yanmasına iyi gelir. Sütün içinde laktoz olduğu için fazla tüketmek karın ağrısına ve şişkinliğe neden olabilir. Bu nedenle sadece birkaç yudum içilmesi tavsiye edilir.

3- Nane

Nane, bulantıyı ve yanmayı keser. Sıcak su ile kaynatılarak içilebilir.

4- Rezene çayı

Gaz ve spazmı gideren rezene çayı mide yanmasının çok kısa bir süre içerisinde geçmesini sağlar.

Mide yanmasının nedenleri nelerdir?

1- Dengesiz beslenme

Akşam 8'den sonra metabolizma yavaşlamaya başlar. Bu da başta sindirim sistemi olmak üzere vücuttaki tüm sistemlerin daha ağır çalışmasına neden olur. Gece vakti yenen ağır besinler mide yanmasının başlıca sebepleri arasında yer alır.

2- Şerbetli tatlılar

Mide yanması şikayeti olanların şerbetli tatlılar yerine bitter ya da sütlü tatlı tüketmeleri öneriliyor.

3- Asitli içecekler

Asitli içeceklerin çok fazla tüketilmesi hem yanmaya hem de bulantıya neden olur.

Mide yanması hangi hastalıkların belirtileri arasında yer alır?

1- Gastrit

Dünya genelinde en yaygın görülen mide hastalıklarından biridir. Mideyi koruyan zar iltihaplandığı için hastalarda ağrı, ekşime ve yanma şikayetlerinden biri ya da tamamı görülebilir.

2- Mide ülseri

Midenin iç kısmında koruyucu kalkan işlevi gören tabaka aşınır ve işlevlerini yerine getiremez olur. Genellikle baharatlı ve ekşi gıdaların çok fazla tüketilmesi sonucu oluşur. Mideyi asitlerden koruyan tabaka hasar gördüğü için hastanın yağlı ve acı gıdalar tüketmekten kaçınması gerekir.

3- Reflü

Reflüde hem mide hem de yemek borusunda yanma olur. Sindirim sisteminin bozulmasıyla birlikte mide asitleri yemek borusuna yükselir.