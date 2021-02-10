Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Migren Taşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?
10.02.2021 - 16:50 |

Migren Taşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?

Migren taşı, yoğun mentol ve nane kokusuna sahip olan beyaz renkli bir doğal üründür. Mumu andıran sert yapısı bulunan migren taşı, başta migren ağrısı olmak üzere bel, eklem, bacak ve boyun ağrısı şikayetlerini de azaltmaya yardımcı olur. Migren taşı nedir? Nasıl kullanılır? Merak edilen pek çok soruyu sizler için derledik.

Migren Taşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?
ABONE OL

Omuz ve boyun tutulmalarında, özellikle de ayak ve bacak burkulmalarında ağrıyı hafifletici ve rahatlatıcı özelliği vardır. Bu ürün, genellikle kendi özel kutusunda muhafaza edilir. Migren taşının oda sıcaklığında ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmesi sağlanır.

Migren Taşı Nasıl Kullanılır?

Migren taşı, ağrı başlamadan hemen önce sürüldüğü zaman etkisi oldukça yüksek olmaktadır. Taşı kullanmadan önce hafif bir şekilde ıslatmak, sürülmesini ve kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırır. Migren ağrısına karşı kullanılacak olan taş, şakaklara, enseye ve alına sürülür. Taş yoğun miktarda nane ve mentol içerdiği için büyük oranda rahatlama sağlar, ferahlık verir ve ağrıyı büyük ölçüde azaltır. Aynı zamanda bu taş, damarları genişleterek kan akışını rahatlatır.

Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?

Migren ağrısını önemli ölçüde hafifleten en etkili taşlardan birisi migren taşıdır. Migren taşı kullanan kişiler, bu taşın faydaları ile ilgili çok sayıda yorum yapıyor. Taşın etkisi, her zaman çok uzun sürmeyebiliyor. Ama insanlar ilaç kullanmadan ağrılarını hafifletmek için bu taşı kullanmayı çoğu zaman tercih ediyor.

Migren taşı uygulaması yapılırken kesinlikle göze, göz çevresine ve yüzün göze yakın bölgelerine uygulanmaması gerekir. Migren taşı, yoğun bir şekilde mentol içerdiği için gözde batma, yanma ve geçici görme sorununa neden olabilir. Bazı taşların migren ağrısına çok iyi geldiği bilinmektedir. İlaç kullanmadan ağrılarınızı hafifletmek için bu taşlardan destek alabilirsiniz.

Migren Taşı Eczanede Satılır mı?

Migren taşı, reçete ile satılan bir ilaç ya da taş değildir. Bu taşın dahili kullanımı da yoktur. Migren taşını eczanelerden, aktarlarda ve doğal ürün satan mağazalardan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Migren taşı uygun fiyatlı ve kimyasal madde içermeyen bir üründür. İlaç kullanmak istemeyen pek çok kişi son yıllarda migren taşı kullanmayı tercih ediyor.

Migren Taşı Kolyesi

Migrene en iyi gelen taşlar arasında kehribar ve ametist gibi özel taşlardır. Migren taşı kolyesi de bu iki değeri taş kullanılarak yapılır. Ametist, mor renkli kuvars türü bir taştır. Bu taş, kolay bulunabilir ve yarı özel taşlar arasında yer alır.

Bu taş, zihinsel farkındalığı arttırmaya yardımcı olur ve strese bağlı olarak meydana gelen bedensel ağrıların hafifletilmesinde önemli bir rol oynar. Hem şıklığınızı tamamlayacak hem de sağlığınızı destekleyecek bu özel ürünler, son yıllarda sıkça kullanılıyor. Migren taşı kolyesi, özellikle de sık sık migren ağrısı yaşayan kişilerin rahatlamasına yardımcı olarak hayat kalitesini arttırmaya yardımcı oluyor.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz kapağı estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Bebeklerde Ve Çocuklarda Yüksek Ateşi Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

Bebeklerde Ve Çocuklarda Yüksek Ateşi Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

İnme Nedir? İnme (Felcin) Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnme Nedir? İnme (Felcin) Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yumurtalık Ağrısı Neden Olur? Erkeklerde Sağ Ve Sol Yumurtalık Ağrısının Nedenleri

Yumurtalık Ağrısı Neden Olur? Erkeklerde Sağ Ve Sol Yumurtalık Ağrısının Nedenleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet