Migren Taşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?

Omuz ve boyun tutulmalarında, özellikle de ayak ve bacak burkulmalarında ağrıyı hafifletici ve rahatlatıcı özelliği vardır. Bu ürün, genellikle kendi özel kutusunda muhafaza edilir. Migren taşının oda sıcaklığında ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmesi sağlanır.



Migren Taşı Nasıl Kullanılır?



Migren taşı, ağrı başlamadan hemen önce sürüldüğü zaman etkisi oldukça yüksek olmaktadır. Taşı kullanmadan önce hafif bir şekilde ıslatmak, sürülmesini ve kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırır. Migren ağrısına karşı kullanılacak olan taş, şakaklara, enseye ve alına sürülür. Taş yoğun miktarda nane ve mentol içerdiği için büyük oranda rahatlama sağlar, ferahlık verir ve ağrıyı büyük ölçüde azaltır. Aynı zamanda bu taş, damarları genişleterek kan akışını rahatlatır.



Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?



Migren ağrısını önemli ölçüde hafifleten en etkili taşlardan birisi migren taşıdır. Migren taşı kullanan kişiler, bu taşın faydaları ile ilgili çok sayıda yorum yapıyor. Taşın etkisi, her zaman çok uzun sürmeyebiliyor. Ama insanlar ilaç kullanmadan ağrılarını hafifletmek için bu taşı kullanmayı çoğu zaman tercih ediyor.



Migren taşı uygulaması yapılırken kesinlikle göze, göz çevresine ve yüzün göze yakın bölgelerine uygulanmaması gerekir. Migren taşı, yoğun bir şekilde mentol içerdiği için gözde batma, yanma ve geçici görme sorununa neden olabilir. Bazı taşların migren ağrısına çok iyi geldiği bilinmektedir. İlaç kullanmadan ağrılarınızı hafifletmek için bu taşlardan destek alabilirsiniz.



Migren Taşı Eczanede Satılır mı?



Migren taşı, reçete ile satılan bir ilaç ya da taş değildir. Bu taşın dahili kullanımı da yoktur. Migren taşını eczanelerden, aktarlarda ve doğal ürün satan mağazalardan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Migren taşı uygun fiyatlı ve kimyasal madde içermeyen bir üründür. İlaç kullanmak istemeyen pek çok kişi son yıllarda migren taşı kullanmayı tercih ediyor.



Migren Taşı Kolyesi



Migrene en iyi gelen taşlar arasında kehribar ve ametist gibi özel taşlardır. Migren taşı kolyesi de bu iki değeri taş kullanılarak yapılır. Ametist, mor renkli kuvars türü bir taştır. Bu taş, kolay bulunabilir ve yarı özel taşlar arasında yer alır.



Bu taş, zihinsel farkındalığı arttırmaya yardımcı olur ve strese bağlı olarak meydana gelen bedensel ağrıların hafifletilmesinde önemli bir rol oynar. Hem şıklığınızı tamamlayacak hem de sağlığınızı destekleyecek bu özel ürünler, son yıllarda sıkça kullanılıyor. Migren taşı kolyesi, özellikle de sık sık migren ağrısı yaşayan kişilerin rahatlamasına yardımcı olarak hayat kalitesini arttırmaya yardımcı oluyor.