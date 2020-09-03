Mihriban İsminin Anlamı Nedir? Mihriban Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mihriban ismi kız çocuklara verilen bir isimdir. Farsça kökene sahip olan bir isimdir. Bu isim ülkemizde eskiden bugüne kadar sık sık kullanılmaktadır. Mihriban kelime kökü itibari ile de şefkatli ve de iyi huylu bir dost demektir.



Mihriban Ne Demek?



Mihriban ismi ülkemizde hemen hemen her yaştan insanda kullanılmakta olan bir isimdir. Bu ismin anlamı itibari ile şefkatli, güler yüzlü ve de yumuşak huylu, muhabbeti güzel bir dost anlamına geldiği için sık sık kız çocuklarına bu isim verilebilir. Ayrıca bu isme sahip olan kız çocuklarının genel olarak karakter yapıları kırılgan, sakin ve durağan olabilir.



Ticarete yatkınlığı bilinen bu kişilerin önsezileri oldukça kuvvetlidir. Zorluklara karşı direnç göstermekte olan Mihriban isimli kişiler oldukça sağduyulu davranışlar gösterirler. Ayrıca pek çok şarkıya konusu olmuş olan Mihriban ismi çok sevilmektedir. Şarkılar gibi pek çok sanatçı da bu ismi kullanmaktadır. Farsça üzerinden Türkçe diline yerleşmiş olan bu ismi hoş anlamı ile beraber kız çocuğu için kullanılabilir. Son olarak MİHRİBAN ismine sahip olan kişiler de zaman zaman duygusallıkta görülmektedir. Fakat bu kişilerin sezgileri güçlü olduğu için genellikle doğru kararlar vermektedirler.



Mihriban İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Kuran-ı Kerim’de yaptığımız araştırmalar neticesinde Mihriban isminin herhangi bir ayette yer almadığı tespit edilmiştir. Zaten Mihriban ismi Arapça kökene sahip değil, Farsça kökene sahiptir. Bu nedenle Kuran’da geçmesi de söz konusu olamaz.