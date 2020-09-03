Mihrimah İsminin Anlamı Nedir? Mihrimah Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mihrimah ismi kız bebeklere verilen isimlerden biridir. Oldukça özel anlamı olan bu isim son yıllarda ünlü televizyon dizilerinde de kullanılmasıyla daha da popülerleşmiş olan bir isimdir. Mihrimah isminin kökeni Farsçadan gelmektedir. Anne ve babalar için bebeklerine verilecek olan ismin önemli oluşuna bakılacak olursa aynı zamanda Mihrimah ismi gibi popüler olan isimleri bebeklerine vermek de önemlidir. Mihrimah ismi tarihte Mimar Sinan’ın aşık olduğu Mihrimah Sultanın ismidir. Mihrimah Sultan için Mimar Sinan iki adet külliye yaptırmıştır. Bu külliyelerin ortasında bulunan bir camii içine ise bir sır yerleştirmiştir. Sır ise Mihrimah isminin anlamında gizlidir.



Mihrimah Ne Demek?



Mihrimah isminin anlamı güneş ve ay demektir. Mimar Sinan’ın Mihrimah Sultan için inşa ettirmiş olduğu iki külliyenin ortasındaki camide yılın Mayıs ve Nisan aylarında sadece birkaç gün içinde caminin bir tarafından güneşin doğması diğer tarafından ise ayın doğması görülmektedir. Mihrimah Sultana olan aşkın büyüklüğünü gösteren bu eser nedeniyle Mihrimah ismi popüler bir isim olmuştur. Türkiye’de ismi Mihrimah olan 3064 kişi olduğu bilinmektedir. İstanbul’da ise Mihrimah isimli 281 kişi bulunmaktadır. İstatistiklere göre Türkiye’de bulunan 26763 kişiden biri Mihrimah ismine sahiptir. Özellikle popüler dizilerde de Mihrimah isminin kullanımıyla çok sayıda kız bebeğe Mihrimah ismi verilmiştir.



Mihrimah İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Mihrimah isminin Kuran’da geçen isimlerden biri olup olmadığı oldukça merak edilmektedir. Mihrimah ismi Kuran’da geçen isimler arasında kendisine yer bulamamış olan güzel bir kız ismidir.