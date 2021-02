78. Altın Küre Adayları açıklandı, kadın yönetmenler tarihi bir ilke imza attı!

Bu yıl 78.’si gerçekleşecek olan, Hollywood Yabancı Basın Birliğinin düzenlediği Altın Küre Ödüllerinin adayları belli oldu. Her ne kadar bu yıl sinemaya gitmek veya film festivallerine katılmak gibi geleneksel film izleme deneyimlerimiz. Koronavirüs pandemisi sürecinden büyük ölçüde olumsuz etkilense de (Bkz: IMAX kameralarla çekilmiş bir filmi, minnacık bilgisayar ekranlarında izlemek), dijital film ve dizi platformlarının popülerleşmesi sayesinde, bir çok yeni yapım izleyiciyle buluşmayı başardı. Ee su uyur, Hollywood uyumaz, öyle değil mi?

Bu seneki Altın Küre adaylarının listesi, geçtiğimiz gün Sarah Jessica Parker ve Taraji P. Henson tarafından online olarak bağlandıkları bir canlı yayınla açıklandı. Listede ünlü yönetmenler David Fincher (Mank) ve Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7) gibi üstat isimlerin yer almasına rağmen, bu senenin aday listesindeki en dikkat çekici olay, Altın Küre tarihinde ilk kez sinema ana kategorisinde üç kadın yönetmenin aday olarak gösterilmesi oldu. Regina King (One Night in Miami), Chloe Zhao (Nomadland) ve Emerald Fennell (Promising Young Woman) "En İyi Yönetmen" dalında, Fincher ve Sorkin ile yarışacak (ve büyük ihtimalle içlerinden biri bu ödülü eve götürecek). Şunun altını çizmekte fayda var; bugüne kadar bu kategoride ödül kazanan sadece tek bir kadın yönetmen var, o da 1984 yılında Yentl filmiyle Barbra Streisand. O yüzden bu sevindirici bir haber. Altın Küre ödüllerinin, Oscar Ödül Töreninin önizlemesi olduğunu da düşünürsek, bu yıl Hollywood için tarihe geçecek bir yıl gibi gözüküyor.

Bu seneki Altın Küre adayları arasında, film ana kategorisinde liderliği, 6 kategorideki adaylığıyla “Mank” (Fincher) üstleniyor. Peşinden 5 adaylıkla Netflix’in bu sene çok konuşulan Aaron Sorkin imzalı “The Trial of the Chicago 7” filmi geliyor. TV ana kategorisinde ise bu sene 6 dalda adaylığıyla The Crown başı çekiyor. Geçen sene de aday gösterilmesine rağmen, dizi ödülü kucaklayamamıştı. Bu sene 6 adaylıkla, İngiliz kraliyet ailesini konu alan "The Crown", Altın Küre ödülleri TV kategorisindeki en iddialı isim.

78. Altın Küre Ödül töreni 28 Şubat’ta online olarak gerçekleşecek ve sunuculuğunu dördüncü kez Tina Fey ve Amy Poehler üstlenecek. Dürüst olmak gerekirse, bu seneki filmlerden hiç biri beni pek fazla heyecanlandırmadı. Ama merak edenler için, işte 2021 Altın Küre Ödülleri adayları.

F İ LM

En İyi Film -- Müzikal veya Komedi

"Borat Subsequent Moviefilm"

"Hamilton"

"Music"

"Palm Springs"

"The Prom"

En İyi Film -- Drama

"The Father"

"Mank"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"The Trial of the Chicago 7"

Yabanci Dilde En İyi Film

"Another Round," Denmark

"La Llorona," Guatamela/France

"The Life Ahead," Italy

"Minari," USA

"Two of Us," France/USA

En İyi Senaryo

Emerald Fennell - "Promising Young Woman"

Jack Fincher - "Mank"

Aaron Sorkin - "The Trial of the Chicago 7"

Florian Zeller, Christopher Hampton - "The Father"

Chloe Zhao - "Nomadland"

En İyi Şarkı

"Fight for You" - "Judas and the Black Messiah"

"Hear My Voice" - "The Trial of the Chicago 7"

"IO SI (Seen)" - "The Life Ahead"

"Speak Now" - "One Night in Miami"

"Tigers & Tweed" - "The United States vs. Billie Holiday"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sacha Baron Cohen - "The Trial of the Chicago 7"

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Jared Leto - "The Little Things"

Bill Murray - "On the Rocks"

Leslie Odom, Jr. - "One Night in Miami"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close - "Hillbilly Elegy"

Olivia Colman - "The Father"

Jodie Foster - "The Mauritanian"

Amanda Seyfried - "Mank"

Helena Zengel - "News of the World"

En İyi Erkek Oyuncu -- Müzikal veya Komedi

Sacha Baron Cohen - "Borat Subsequent Moviefilm"

James Corden - "The Prom"

Lin-Manuel Miranda - "Hamilton"

Dev Patel - "The Personal History of David Copperfield"

Andy Samberg - "Palm Springs"

En İyi Animasyon Filmi

"The Croods: A New Age"

"Onward"

"Over the Moon"

"Soul"

"Wolfwalkers"

En İyi Erkek Oyuncu -- Drama

Chadwick Boseman, - "Ma Rainey's Black Bottom"

Riz Ahmed - "The Sound of Metal"

Anthony Hopkins - "The Father"

Gary Oldman - "Mank"

Tahar Rahim - "The Mauritanian"

En İyi Kadın Oyuncu -- Drama

Viola Davis - "Ma Rainey's Black Bottom"

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman"

Frances McDormand - "Nomadland"

Carey Mulligan - "Promising Young Woman

En İyi Kadın Oyuncu -- Müzikal veya Komedi

Maria Bakalova - "Borat Subsequent Moviefilm"

Kate Hudson - "Music"

Michelle Pfeiffer - "French Exit"

Rosamund Pike - "I Care A Lot"

Anya Taylor-Joy - "Emma"

En İyi Yönetmen

David Fincher - "Mank"

Regina King - "One Night in Miami"

Aaron Sorkin - "The Trial of the Chicago 7"

Chloe Zhao - "Nomadland"

Emerald Fennell - "Promising Young Woman"

En İyi Müzik

"The Midnight Sky"

"Tenet"

"News of the World"

"Mank"

TELEV İ ZYON

En İyi Erkek Oyuncu -- Müzikal veya Komedi

Don Cheadle - "Black Monday"

Nicholas Hoult - "The Great"

Eugene Levy - "Schitt's Creek"

Jason Sudekis - "Ted Lasso"

Ramy Youssef - "Ramy"

En İyi Kadın Oyuncu -- Müzikal veya Komedi

Lily Collins - "Emily in Paris"

Kaley Cuoco - "The Flight Attendant"

Elle Fanning - "The Great"

Jane Levy - "Zoey's Extraordinary Playlist"

Catherine O'Hara - "Schitt's Creek"

En İyi Erkek Oyuncu -- Drama

Jason Bateman - "Ozark"

Josh O'Connor - "The Crown"

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Al Pacino - "Hunters"

Matthew Rhys - "Perry Mason"

En İyi Kadın Oyuncu -- Drama

Olivia Colman - "The Crown"

Jodie Comer - "Killing Eve"

Emma Corrin - "The Crown"

Laura Linney - "Ozark"

Sarah Paulson - "Ratched"

En İyi Erkek Oyuncu -- Mini Dizi/TV Filmi

Bryan Cranston - "Your Honor"

Jeff Daniels - "The Comey Rule"

Hugh Grant - "The Undoing"

Mark Ruffalo - "I Know This Much is True"

Ethan Hawke - "The Good Lord Bird"

En İyi Kadın Oyuncu -- Mini Dizi/TV Filmi

Cate Blanchett - "Mrs. America"

Daisy Edgar-Jones - "Normal People"

Shira Haas - "Unorthodox"

Nicole Kidman - "The Undoing"

Anya Taylor-Joy - "The Queen's Gambit"

En İyi Dizi -- Drama

"The Crown"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Ratched"

En İyi Mini Dizi/TV Filmi

"Normal People"

"The Queen's Gambit"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unorthodox"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi

Helena Bonham Carter - "The Crown"

Julia Garner - "Ozark"

Annie Murphy - "Schitt's Creek"

Cynthia Nixon - "Ratched"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon film

John Boyega - "Small Axe"

Brendan Gleeson - "The Comey Rule"

Daniel Levy - "Schitt's Creek"

Jim Parsons - "Hollywood"

Donald Southerland - "The Undoing"

En İyi Dizi -- Müzikal veya Komedi

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"Schitt's Creek"

"The Great"

"Ted Lasso"

Mine Gündüz

İletişim: mineagunduz@gmail.com

Instagram: @mineagunduz

Twitter: @mineagunduz

Linkedin: Minea Gunduz