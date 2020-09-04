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04.09.2020 - 03:42 |

Mine İsminin Anlamı Nedir? Mine Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mine ismi ülkemizde sıkça duyulan ve yaygın olarak kullanılan isimlerin başında gelmektedir. Uzun yıllardır kullanılan bu ismin, yeni doğan kız çocuklara hala verildiği görülmektedir. Peki, Mine ne demek, manası nedir? Mine ismi Kur’an’da var mı? Mine ile alakalı akla gelebilecek bu soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte tüm detaylar.

Mine İsminin Anlamı Nedir? Mine Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Mine, Farsçadan dilimize geçen ve sahipleri tarafından severek kullanılan bir isimdir. Bu isim tek başına kullanılabildiği gibi, yanına düşünülen pek çok isimle de uyumlu bir bütün oluşturmaktadır.

Mine Ne Demek?

Mine anlam bakımından değişik manalar taşıyan bir isimdir. Bu bağlamda, bu isim için Türk Dil Kurumu Sözlüğü içerisinde verilen dört farklı anlam aşağıdaki gibidir.
- Metal eşyaların ve çinilerin üzerine yapılan ince yapıdaki cam katmanı, cila.
- Saat kadranı.
- Dişin üst kısmını kaplayan, koruma görevi üstlenen, beyaz ve sert doku.
- Parlak nakış.

Mine ismine sahip kişiler, yüksek zekaları ile dikkat çekmeyi başarırlar. Bu zekalarını da özellikle iş yaşamında başarılı olmak için kullanırlar. Duygusal anlamda çok hassas bir yapıları vardır. Ufak bir söz ve davranış karşısında bile yüksek derecede üzülüp, incinebilirler. Sezgisel anlamda yetenekli olurlar. Sağduyuludurlar ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmeyi bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir. İç dünyaları biraz karışıktır. Birbirine bağlı olmayan pek çok duyguyu içlerinde yaşayabilirler. Ancak karmaşık sayılabilecek bu ruh hali onlar için herhangi bir rahatsızlık oluşturmaz.

Mine İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Mine, isminin Kur’an’da bulunup bulunmadığı bazı anne ve babaların araştırma konusu olmaktadır. Bu bağlamda, Mine isminin Kur’an-ı Kerim’in hiçbir yerinde geçmediği bilinir. Ancak bu isim uzun bir dönemdir kalıplaşmış bir biçimde kız çocuklarına verilmiş ve verilmeye de devam edilmektedir.

 

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