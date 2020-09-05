Miran İsminin Anlamı Nedir? Miran Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Miran kökeni Farsçadan gelen ve Türkçede uzun bir süredir kullanılan isimlerden biridir. Ancak özellikle televizyondaki bir dizi üzerinden ilgi çeken Miran adı, son dönemlerde ebeveynlerin de çocukları için kullanmaya başladıkları isimlerden biridir. Erkek çocuklar için kullanılacak bu ismin rengi ise mavidir.



Miran Ne Demek?



Pek çok ebeveynin merak ettiği konular içerisinde Miran ne demek sorusu geliyor. Türkçedeki karşılığına bakıldığı zaman Miran adı, ‘beyler’ anlamı üzerinden karşılık bulmaktadır. Aynı zamanda bir hitap şekli olarak da ele almak mümkün. Bu anlamı ile beraber kişinin karakteristik etkisini açık şekilde ortaya koyabilecek baskın bir isim olarak öne çıkmaktadır.



Bebeğiniz adına güzel bir isim arıyorsanız Miran adını kullanabilirsiniz. Tek seferde kolayca okunması ile beraber, erkek çocukları için en güzel isimlerden biridir. Aynı zamanda, ‘beyler’ anlamı ile beraber liderlik vasfı olan bir isim olarak da öne çıkmaktadır. Bu güzel erkek çocukları adına uyum sağlayan ve onların karakterini gösterecek güzel isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.



Miran İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Son dönemlerde internetten en sık araştırılan ve en güzel isimlerden biri olarak Miran öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Miran isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği merak ediliyor. Miran ismi kökeni Farsçadan gelen ve Türkçede yer alan adlardan biridir. Miran adı Kur'an-ı Kerim'de geçmez.



Miran adı tek başına kullanılabileceği gibi farklı isimlerle de bir araya getirilebilir. Özellikle okunuş açısından uyumlu isimler ile güzel bir bütünlük sağlamak mümkün.