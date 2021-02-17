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17.02.2021 - 19:15 |

Mitral Kapak Nedir, Mitral Kapak Hastalıkları Nelerdir? Mitral Kapak Yetmezliği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ülkemizde kalp hastalıklarına sıkça rastlanmaktadır. Ölüm oranlarının bu denli yüksek olması ise hastaların belirtileri fark etmemesi ve erken teşhis edilmemesinden kaynaklıdır. Mitril kapak adı verilen kalp hastalığı hakkında detayları derledik.

Mitral Kapak Nedir, Mitral Kapak Hastalıkları Nelerdir? Mitral Kapak Yetmezliği Ameliyatı Nasıl Yapılır?
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Mitral kapak, kalbin sol tarafında bulunan kanın sol atriyumdan sol ventriküle doğru tek yönde akmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kanın geriye doğru akmasını da engeller.

Mitral Kapak Hastalığı Nedir?

Mitral kapak hastalığı, mitral kapak düzgün çalışmadığında ortaya çıkan ve kanın sol atriyuma geri akmasına izin veren bir durumdur. Kalp vücuda oksijen dolu kan sağlamak için sol ventriküler bölmeden yeterli kanı pompalamaz. Bu, yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomlara neden olabilir. Bununla birlikte, mitral kapak hastalığı olan birçok kişi hiçbir belirti yaşamaz.

Mitral kapak hastalığı tedavi edilmediğinde kalp yetmezliği ya da aritmi adı verilen düzensiz kalp atışları gibi ciddi, yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olur. Üç tür mitral kapak hastalığı vardır. Bunlar; darlık, sarkma ve yetersizlik olarak ayrılır.

Mitral Kapak Hastalığına Ne Sebep Olur?

Mitral kapak hastalığının her formunun kendine özgü nedenleri vardır. Bunlar;

Mitral Kapak Darlığı

Mitral kapak açıklığı daraldığında sol ventriküle yeterince kan geçemeyeceği anlamına gelir. Mitral kapak stenozuna tipik olarak romatizmal ateşten kaynaklanan yara izlerine neden olur. Genellikle bir çocukluk hastalığı olan romatizmal ateş, vücudun streptokokal bakteriyel enfeksiyona verdiği bağışıklık tepkisinden kaynaklanır.

Romatizmal ateş, boğaz ağrısı veya kızıl ateşin ciddi bir komplikasyonudur. Akut romatizmal ateşten en çok etkilenen organlar eklemler ve kalptir. Eklemler iltihaplanabilir ve bu da geçici ve bazen kronik sakatlığa neden olabilir. Kalbin çeşitli kısımları iltihaplanabilir ve bu potansiyel olarak ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açabilir.

Mitral Kapak Prolapsusu

Mitral kapak prolapsusu yani sarkması, valf üzerindeki kanatlar sıkıca kapanmak yerine şiştiğinde meydana gelen bir durumdur. Bu durum, kapağın tamamen kapanmasını önleyebilir. Bu yüzden geri kan akışı olan yetersizlik görülür. Mitral kapak prolapsusunun genellikle belirli veya bilinen bir nedeni yoktur. Ailelerde geçme eğilimindedir. Bunun yanı sıra skolyoz ve bağ dokusu sorunları gibi başka rahatsızlıkları olan kişilerde ortaya çıkar.

Mitral Kapak Yetersizliği

Mitral kapak yetersizliği ise kapaktan kan sızdığında ve sol ventrikül sıkıştırıldığında sol atriyuma kan geri akar. Çeşitli kalp problemleri mitral kapak yetersizliğine neden olabilir.

  • Endokardit,
  • Kalp zarının ya da kapakçıklarının iltihabı,
  • Kalp krizi,
  • Romatizmal ateş nedenler arasında yer alır.

Mitral Kapak Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Mitral kapak hastalığı belirtileri, evrelere göre değişmektedir. Hiçbir belirti vermeyebilir. Genelde;

  • Öksürük,
  • Nefes darlığı, özellikle sırtüstü uzanırken veya egzersiz yaparken,
  • Yorgunluk,
  • Baş dönmesidir.

Mitral Kapak Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Durumunuzun ve semptomlarınızın ciddiyetine bağlı olarak mitral kapak hastalığı tedavisi gerekli olmayabilir. Vaka yeterince ciddi ise;

  • İlaç tedavisi,
  • Valvüloplasti,
  • Son olarak ameliyattır.
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