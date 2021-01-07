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07.01.2021 - 16:32 |

Miyom Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tanı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Miyom kadınların birçoğunda oluşabilir. Bizler de sizin için miyom nedir, miyomun belirtileri nelerdir, tanı ve tedavisi nasıl yapılır sorularına yanıtları derledik.

Miyom Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tanı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Miyomlar rahim iç yüzeyinde büyüyen iyi huylu (kanserli olmayan) tümörlerdir. Sayıları ve yerleri, boyutları gibi (birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar) bir kadından diğerine değişebilir.

Miyom Nedir?

Miyomların varlığı ile karakterize bir hastalıktır. Bu hastalık, histerektomi endikasyonunun ana nedenidir. Fibroidler, miyomlar veya leiomyomlar olarak adlandırılırlar. Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda en sık görülen iyi huylu tümördür. 35 yaşın üzerindeki kadınların% 20 ila% 50'sini etkiler. Bu miyom varlığı ile karakterize edilen bir hastalıktır.

Bir rahim fibroidi, rahimde gelişen iyi huylu bir tümördür. Bir veya daha fazlasını sayabilirsiniz; boyut ve konum bir miyomdan diğerine değişir. Myomlar birkaç milimetre ila 10 cm veya daha fazla (yaklaşık bir greyfurt büyüklüğünde) ölçebilirler.

Bir kadının birden fazla miyomu olabilir, bu da rahminin boyutunun artmasına, hatta bazen tam vadeli bir hamilelik boyutuna ulaşmasına neden olabilir. Myomlar uterusun kas tabakasında (intramural) veya uterus boşluğunda (submukoza) büyüyebilir veya hatta uterusun dışına (subserozum) çıkabilirler.
Rahim fibroidleri, dişi üreme sisteminde bulunan en yaygın tümör türüdür.

Kadınların% 70 ila 80'inde 50 yaşından önce var. Önemli ölçüde fazla kilolu veya hiç çocuğu olmayan kadınların fibroid geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Miyom Belirtileri Nelerdir?

Miyomların kesin nedeni bilinmemektedir, ancak hormonlar ve büyüme faktörlerinin bir rol oynadığı görülmektedir. Miyomların büyümesi, östrojen ve progesteronun varlığına bağlıdır. Hormonal kontraseptifler, hormon tedavisi ve gebelik hormonları miyomların büyümesini hızlandırabilir. Çoğu miyom, menopozdan sonra küçülür.

Myomlar herhangi bir semptom göstermeden büyüyebilir. Büyük fibroidler aşağıdaki semptomlara neden olabilir:

Ağır adet kanaması

Düzensiz adet kanaması

Pelvik bölgede basınç veya ağrı hissi

Sık idrara çıkma ihtiyacı

Kabızlık

Bacak ağrısı veya nadiren şişme

Sırt ağrısı

Demir eksikliğine bağlı anemi

Bu semptomlar, günlük aktivitelere müdahale edecek kadar yoğun olabilir. Bazı kadınlarda miyomların neden olduğu semptomlar işlerini, ilişkilerini ve cinsel yaşamlarını olumsuz etkileyebilir.

Daha ciddi vakalarda, miyomlar kısırlığa veya düşüklüğe neden olabilir; hamilelik sırasında belirli komplikasyon riskini de artırabilirler. Rahim fibroidlerinin varlığı aşağıdaki riskleri artırır:

Bebeğin vajinal kanaldaki anormal pozisyonu

Sezaryen doğum

Erken doğum

Plasenta previa

Plasental abruption

Erken membran rüptürü

Rahim içi fetal ölüm.

Miyom Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorunuz semptomlarınıza ve adet geçmişinize bağlı olarak bir miyomdan şüphelenebilir. Pelvik muayene sırasında fibroidleri palpe edebilir.

Miyom tanısı koymak için, diğer bozuklukları ekarte etmek için bir ultrason ve kan testleri gereklidir. Bazen ultrason yeterli olmaz ve MRI, histerosonografi veya histeroskopi gibi diğer görüntüleme testleri önerilir.

Miyom Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çoğu rahim fibroidi semptomlara neden olmaz ve tedavi gerektirmez. Çalışmalar, tedavi edilmeyen fibroidlerin% 3 ila% 7'sinin zamanla boyutunun azaldığını göstermektedir.

Çoğu kadın menopozda miyomlarının küçüldüğünü ve yaşadıkları semptomların ortadan kalktığını fark eder. Menopoza yaklaşan kadınlar bu nedenle ameliyat olmamayı ve menopozdan sonra semptomlarının iyileşip iyileşmediğini görmek için beklemeyi seçebilirler.

Hızla büyüyen herhangi bir fibrom, kanser olasılığını ortadan kaldırmak için hızla incelenmelidir. Ameliyattan kaçınmak istiyorsanız, miyomların büyüyebileceğini bilmeniz önemlidir. Bu nedenle, çok hantal hale gelmeden müdahale etmek akıllıca olacaktır, çünkü bu, çeşitli tedavi seçeneklerinin en önemli olduğu zamandır.

Miyom tedavisi, yaşanan semptomlara, fibroidlerin boyutuna ve konumuna, yaşa ve doğurganlığı korumak isteyip istemediğinize bağlı olarak bireysel olarak yapılır.

Önceden, miyomlu kadınların uterusu ve bazen de yumurtalıkları (histerektomi) çıkarmak için ameliyat olması yaygın bir uygulamadır. Günümüzde, bazı durumlarda histerektomi önerilmesine rağmen, başka seçenekler de mevcuttur. Cerrahi tedavi dışında ilaç tedavileri vardır.

 

 

 

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