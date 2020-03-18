18.03.2020 - 10:17 |
Moda devlerinden dezenfektan desteği geliyor
Fransa’da yayılan coronavirüs salgını nedeniyle LVMH grup; hidroalkolik jel eksikliği riski göz önüne alarak Christian Dior, Givenchy ve Guerlain gibi büyük markaların dezenfektan üretmesine karar verdi.
Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bildirilen bir rapor ışığında, alkol bazlı dezenfektanların küresel eksikliği ortaya konmuştu.
Fransa’da yayılan coronavirüs salgını nedeniyle LVMH grup Christian Dior, Givenchy ve Guerlain gibi büyük markaların kozmetik ayaklarının büyük miktarlarda el dezenfektanı üreteceğini açıkladı.
16 Mart tarihinde üretime başlayan markalar, ilk bir haftalık çalışma süreci boyunca 12 ton hidroalkolik jel üretmeyi hedefliyor.
Jel, Fransız sağlık yetkililerine öncelikli olarak ücretsiz dağıtılacak.