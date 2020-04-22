Modal Kumaş Nedir? Modal Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Kayın ağacından üretimi ile beraber modal kumaş özellikle selülozik bir yapıya sahiptir. 1950'li yıllarda keşfedilmiş olan ve günümüze kadar ulaşmış bu özel kumaş türü, uzun yıllar değerlendirebilecek kaliteli ve esnek bir yapı da sunuyor.



Modal Kumaş Nedir?



Örme veya dokuma kumaş kapsamında üretimi gerçekleştirilen ve kayın ağacından üretilen kumaşa modal kumaş denmektedir. Tıpkı viskon gibi aynı şekilde selülozik bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Rayon kumaş olarak da bilinen modal kumaş, diğer türleri ile karşılaştırıldığında sadece kayın ağacından üretildiğini söylemek mümkün. Böylece kalitesine bir adım öne çıkartarak açık şekilde ortaya koymaktadır.



Modal Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Modal kumaş özellikleri ve ayrıcalıkları ile beraber yaygın olarak kullanılan türler arasında bulunuyor.



- Nefes alır.

- Dökümlü bir yapıya sahiptir.

- Dokunuşu ipeğe benzer ve yumuşaktır.

- Parlak bir görünüme sahiptir.

- Yıkanma ile beraber rengi bozulmaz ve yıpranma yaşamaz.

- Terleme yaratmaz, vücudu yakmadan yaz aylarında kullanılabilir.

- Her mevsim kullanım imkanı tanır.

- Esnek bir yapıya sahiptir.



Bu gibi daha pek çok farklı özelliği ile modal kumaş tekstil dünyasında sıkça kullanılır.