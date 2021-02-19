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19.02.2021 - 19:20 |

Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği) Nedir? Mol Gebelik Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mol gebelik; halk dilinde üzüm gebeliği şeklinde isimlendirilmektedir. Erken gebelikle beraber görülen, plasentanın normal gelişim göstermesi ve plasentanın rahim içerisinde üzüm tanesi biçiminde bol oranda oluşmasıyla görülen bir durumdur. Peki mol gebelik (üzüm gebeliği) nedir? Mol gebelik nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar.

Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği) Nedir? Mol Gebelik Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nasıl Yapılır?
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 Mol gebelik; döllenme esnasında genetik yanlış sonucu şeklinde rahmin içerisinde normal dışı doku büyümesine destek olur. Mol gebelikte; trofoblast hücrelerinin, sağlıklı plasenta yerine üzüm salkımı görünüşünde dokulara dönüşür. Mol gebeliğin iki ayrı çeşidi bulunur. Tam ve kısmi mol gebelik olarak belirtilebilir. 

 Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği) Nedir? 

 Mol gebelik; halk dilinde üzüm gebeliği ya da molar gebelik şeklinde de isimlendirilen, plasentayı rahmin zarına bağlayan ufak, parmak şeklindeki çıkıntıların sağlıklı bir şekilde gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Bunun neticesinde rahim içerisinde bebeğin yerine hidatidiform oluşmaktadır. Hidatidiform; döllenen yumurtada yer alan normal dışı kromozomlardan ortaya çıkan plesanta dokusu tümörü şeklindedir. Bazı durumlarda fetal doku veya embriyonik doku bulunsa da, bunların yaşama şansı bulunmamaktadır. Bu duruma da kısmi mol gebelik adı verilmektedir. 

 Mol Gebelik Nasıl Anlaşılır?

 Mol gebeliğin anlaşılması için muayene olmak gerekir. Bu durumun yalnızca tıbbi muayene ile anlaşılması mümkündür. Yapılacak olan ultrason muayenesinde bebeğe ve cenine ait olan dokuların yokluğu, üzüm tarzındaki dokularla genişleyen rahimde görülmektedir. Bununla beraber yüksek HCG hormonu ile birlikte yumurtalıklar da genişler.

 Hamilelik ilerlediği sürece bebeklerin kalp atışı duyulmaz. Bunun yanı sıra aşırı bir şekilde şişme, kan basıncının yüksekliği, idrarda protein gibi durumlar, mol gebeliği yaşayan kadınlarda beliren semptomlardır. Mol gebelik yaşayan her 5 kadından birisinde hamilelik ilerledikçe vajinal yolla üzüm benzeri taneciklerin düşmesine rastlanır. 

 Mol Gebelik Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Mol gebelik tedavisi adına; rahim ağzı genişletilerek, rahmin içeriği kürtaj ya da düşük gibi boşaltılır. Mol gebeliklerde yüzde 10 ile 15'inde hemen büyüme durdurulamaz. Bu yüzden kişi, 1 sene takip altına olmalıdır. Hormonların normale dönmemesi halinde kürtaj veya genişletme işlemi yeninden yapılır. Bu durum, hormonlar normale dönene dek tedavi süreci sürer.

 Mol gebelik geçiren bireyler bir sene boyunca gebelik yaşamamalıdır. Bununla beraber rahim içi doğum kontrol metotları kullanılmaz. Mol gebelik yaşayan kadınların, tedavi edilmesi sağlıkları açısından oldukça önemlidir. Bu durumun tedavi edilmemesi ile beraber kadınların, sağlıklı bir gebelik yaşayamayacağı belirtilebilir. Bu yüzden tedavi olmak ve doktor kontrollerini aksatmamak, doktor gözetiminde olmak mol gebelik yaşayan kadınlar için oldukça önemlidir. 

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