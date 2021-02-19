Molluscum Contagiosum Nedir, Belirtileri Nelerdir? Molluscum Contagiosum Tedavisi Nasıl Yapılır?

Molluskum contagiosum hastalığının etkeni; Poxvirüs olup, bulaşıcı ve yaygın viral deri enfeksiyonu olarak tanımlanabilir. Enfeksiyon, çoğu zaman 15 yaş altındaki çocukları etkiler. Cildin herhangi bir yerinde çıkmakta olup kollarda ve bacaklarda daha çok görülür. Genellikle ağrısız olan döküntüler, kaşıntıya neden olmazlar. Çoğu zaman 6-12 ay içinde müdahale olmadan iz bırakmazlar ve kendi kendine iyileşirler. Bununla beraber kimi durumlarda iyileşmesi 4 sene kadar sürebilmektedir.

Molluscum Contagiosum Nedir?

Molluscum contagiosum; bulaşıcı ve yaygın viral cilt enfeksiyonu olarak tanımlanabilir. Deri üzerinde kabarık, inciye benzer nodüller meydana gelir. Her yaşta görülmesine karşın, daha çok çocukları etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalık genel olarak, birkaç ay içerisinde herhangi bir tedavi olmadan iyileşen ve oldukça zararsız bir durum olarak bilinir. Bununla beraber, bu durumun vücuda yayılması oldukça yaygındır. Bundan ötürü tam anlamıyla ortadan kalkması 18 aydan daha fazla sürebilmektedir.

Molluscum Contagiosum Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak; Molluscum Contagiosum'un tek bulgusu; cildin üzerinde sert, ufak ve kabarık lekelerin bulunmasıdır. Lekeler ağrılı olmasa da kaşıntılı olabilmektedir. Lekeler, ufak gruplar şeklinde gelişerek, vücudun belli bölgelerine yayılmaktadır. Çok sık olarak kasıklarda, dizin arkasında ya da koltuk altında bulunurlar.

Molluscum Contagiosum Tedavisi Nasıl Yapılır?

Molluscum Contagiosum, kendi kendini kısıtlamasından ötürü bireyin her daim tıbbi tavsiye alması gerekli değildir. Bireyin; boyunda ya da yüzünde büyük lezyonlar, bulunan bir cilt hastalığı ya da virüsü yayma durumu varsa tedavi tavsiye edilebilir. Tedavi alternatifleri ise;

- Kimyasal Tedavi Yöntemi: Hekim; keskin metal aleti, fenole ya da podofiline batırılarak, her bir Molluscum'a sıkar. Lekeler patlayarak, içerikleri boşaltılır.

- Kriyoterapi: Lekelerin dondurulması adına basınçlı sıvı spreyler kullanılır. Her leke üzerine 10 saniye kadar dondurulmaktadır ya da nokta ve etrafındaki deri üstünde buz tabakası oluşana dek devam eder. Kimi zaman birkaç seansa gereksinim vardır.

- Lazer Tedavisi: Molluscum Contagiosum’un tedavi edilmesi adına darbeli ve yoğun lazer ışınları kullanılmaktadır.

- Kazıma Tedavisi Yöntemi: Lekenin, muhtemel olarak lokal anestezi ile kazınması işlemi olarak tanımlanabilir.

Molluscum Contagiosum, tedavisi bu şekilde yapılabilir.