Mon (Monosit) Nedir? Mon Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Vücut bağışıklık sisteminin temelini oluşturan monositler, kemik iliğinde oluşur. İlikte oluştuktan sonra kana karışır ve vücudu gezmeye başlar. Vücuttaki iltihap, mantar ve kanser hücreleriyle mücadele eder.



Monosit Nedir?



Beyaz kanda bulunan monositler, beyaz kanın yaklaşık % 10’nu oluşturuyor. Prozoal enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gören bu hücreler, beyaz kan hücrelerinin içerisinde en büyük olanlarıdır. Fungal, bakteriyel ve viral hücrelere karşı koruma sağlar. Ölü hücrelerin temizlenmesi, zararlı mikroorganizmaların öldürülmesi ve yabancı maddelerin alınması gibi işlemlerde monosit oldukça başarılıdır. Artrit hastalıklar ve ateroskleroz hastalıklarda rol alan bir hücredir.



Monosit Düşüklüğü ve Yüksekliği Nedir?



Vücut direncinin artmasında veya azalmasında önemli rol oynayan monosit, %0-9 aralığında olması gerekir. Bu aralık, normal seviyedir.



Monosit yüksekliğinin iki anlamı vardır:



1- Birinci anlam, monositlerin kanser hücreleriyle mücadele ettiği anlamına gelmektedir. Vücutta meydana gelen ve hayati tehlike oluşturan kanser hücreleri, monositlerin saldırılarıyla karşılaşır. Bu saldırı nedeniyle monosit seviyesi yükselmeye başlar.



2- İkinci bir anlam ise monositlerin çalışma mekanizması bozulmuş olabilir. Yüksek fonksiyonla çalıştığı anlamına da gelebilir.



Yapılan kan testleri sonucunda yüksek veya düşük seviye tespit edilebilir. Yükselme durumuna monositoz denilmektedir.



Monositoz Nedenleri



Vücut direncini doğrudan etkileyen ve hücre, bazı durumlarda yükselme gösterebilir. Bakteri, maya ve parazit yüksekliği gibi durumlarda yükselme meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra kroner kalp hastalıkları da yükselmenin nedenleri içerisinde yer almaktadır.



Bunun yanı sıra;

1- Akciğer hastalıkları,

2- Tüberküloz hastalığı,

3- Kardiyovasküler,

4- Obezite gibi hastalıklarda monositin yükseldiği görülmüştür.



Monositin Düşmesi Ne Anlama Gelir?



Beyaz kanda bulunan ve vücudun direncini artıran bu hücreler, zaman zaman azalabilir. Bu azalma her zaman için hastalığa işaret etmeyebilir. Ancak bazı durumlarda hastalık nedeni olabilir. Bu düşüklüğe monositopeni denilmektedir.



Monositopeni Nedenleri?



Monositopeninin azalması, ilk aşamada kemik iliği ile ilişkilendirilmektedir. Bunun nedeni, bu hücrenin kemik iliğinde oluşmasıdır. Ayrıca vücut bağışıklık sisteminin baskı altında olması da monositin azalmasında önemli rol oynamaktadır. Aşağıdaki hastalıklar monositopen’in nedenleri arasındadır:



1- B12 eksikliği,

2- Anemi,

3- Lösemi,

4- Tüberküloz,

5- Stres,

6- Lupus,

7- Viral enfeksiyon,

8- Ramotoid artrit.



Monositin azalması, vücut direncini olumsuz etkileyen durumlardan biridir. Vücut direncinin azalması, vücudun savunmasız kalması anlamına gelmektedir. Uzman doktor gözetiminde yapılan kan tahlili, beyaz kandaki monozit miktarını belirlemektedir.