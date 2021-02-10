Mor Lahana Faydaları Nelerdir? Mor (Kırmızı) Lahana Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Mor lahana halk arasında kırmızı lahana olarak da bilinmektedir. Mor lahananın birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.

Mor Lahana Faydaları Nelerdir?

1) Sivilcelere Karşı İyi Gelmektedir

Sivilceler özellikle erişkin çağında oldukça fazla ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı sivilcelerden kısa yoldan kurtulmak için yine mor lahana tüketebilirsiniz. Mor lahana düzenli olarak tüketildiğinde sivilceler de doğal yollardan geçmektedir.

2) Hasarlı Hücreleri Onarır

Mor lahana yoğun miktarda c vitamini içermektedir. Aynı zamanda mor lahana doğal bir antioksidan görevi görmektedir. Bundan dolayı hasarlı hücrelerin onarımı için mor lahana tüketimi önemlidir. Vücuttaki tüm tahribata uğramış olan hücrelerin hızlı bir şekilde iyileşmesini ve onarılmasını sağlar.

3) Baş Ağrısını Dindirir

Baş ağrısı her türlü nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Özellikle migren gibi hastalıklarda da ortaya çıkabilen baş ağrısını dindirmek için mor lahana yani kırmızı lahana tüketebilirsiniz. Sürekli olarak baş ağrısı yaşıyorsanız mor lahana tüketilmesi doktorlar tarafından da önerilmektedir. Mor lahana tüketilmesi ile birlikte baş ağrısı önemli ölçüde geçer ve kişi kendini daha iyi hisseder.

4) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bağışıklık sistemi özellikle kış aylarında önemli ölçüde düşer. Bundan dolayı bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklara karşı da önemli etki eder. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için mor lahana tüketebilirsiniz. Mor lahana içermiş olduğu besin değerleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve daha iyi hissetmenizi sağlamaktadır.

Mor (Kırmızı) Lahana Hangi Hastalığa İyi Gelir?

1) Kalp Hastalıklarını Önler

Mor lahana kalp hastalıklarına oldukça iyi gelmektedir. Düzenli olarak mor lahana tükettiğiniz durumlarda kalp damar tıkanıkları ve kalp krizi riski de önemli ölçüde minimum seviyeye inmektedir. Öğünlerinizde gönül rahatlığı ile mor lahana tüketebilirsiniz.

2) Katarakt ve Felç Riskini Azaltır

Katarakt ve felç riski toplumda en fazla görülen hastalıklardan bir tanesidir. Yapılan araştırmalar sonucunda mor lahana tüketilmesi katarakt riskini minimum seviyeye indirmektedir. Aynı zamanda felç ve inme gibi hastalıkların da ortadan kalkması için düzenli olarak mor yani kırmızı lahana tüketerek bu hastalıklardan korunabilirsiniz.