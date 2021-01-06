Morarmaya ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde vücuttaki morluklar nasıl geçirilir?

Morluklar, genellikle basit yüzeylerde meydana gelen ve herhangi bir tedavi gerektirmeden geçen renk değişimleridir. Nadir olarak ciltteki morluklar, önemli hastalıkların habercisi olabilir. Bu nedenle çok sık durduk yere moraran ve uzun süre geçmeyen morluklar için doktorunuza başvurmanız gerekir.



Morarmaya ne iyi gelir?

Vücudun pek çok bölgesinde morluklar meydana gelebilir. Morlukların kaynağı değişse de genellikle bir yere çarpma ya da darbe alma sonucunda morluklar oluşur. Çoğunlukla bir düşme ya da çarpma sonucunda oluşan morarmalar, derinin altındaki küçük kan damarlarının yırtılması ve hasar görmesi durumunda meydana gelir.



Derinin altında toplanan kan, morluk iyileşene kadar farklı renk alır. Morarmalar bulundukları bölgeye ve aldığı darbeye göre bir iki gün ile 2 hafta arasında ciltte kalabilir. Morlukların üzerine birkaç gün boyunca 15 dakika buz koymak, morluğun daha kısa sürede geçmesini sağlar. iltihaplanma buz kompleksi ile atıldığı zaman ılık kompleks uygulanır.



Morluk nasıl geçer?



Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen morluklar, vücudunuzun kaldırabileceğiniz bölgesinde ise kalp hizasından yukarıda tutarak kan akışını hızlandırabilir ve dolayısı ile de morlukların daha kısa sürede iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede şişme azalır ve renk bozukluğunun artması önlenmiş olur. Morluk oluştuktan bir iki gün sonra ağır egzersiz yapmaktan kaçınmanız gerekir. Egzersiz sırasında morluk olan bölgeye kan akışı hızlanacağı için daha koyu bir renk ortaya çıkabilir. Morluğun dış kısmına dairesel hareketlerle satı kantoron yağı ile masaj yaparak rengin daha kısa süre içinde açılmasını sağlayabilirsiniz.



Evde vücuttaki morluklar nasıl geçirilir?



Evde vücudunuzda bulunan morluğun hafiflemesi için bölgeye buz kompleksi uygulayabilir, sarı kantoron yağı ile çok bastırmadan masaj yapabilir ve morluğu güneş ışınlarından koruyarak daha kötü bir renk almasını önleyebilirsiniz. Aynı zamanda morluk olan bölgeye sirke, maydanoz, soğan, tuz ve zencefil ile morarma olan bölgede bekletebilirsiniz.



Morluklar nasıl değişir?



Morluklar, ilk oluştuğunda kırmızımsı bir renk alır. 1-2 gün sonra ise morluklar, mavi ve siyah bir renge dönüşür. 3-4 gün sonra ise morlukların rengi sarı ve yeşile ardımdan da kahverengiye dönüşür. Genellikle iki hafta sonra tüm morluklar iyileşir.