Morbid Obezite Nedir? Kimlere Morbid Obez Denir, Normal Obezden Farkı Ne?

Obezite hastalığının teşhis ve tedavisinde sadece kiloya değil vücut kitle endeksine bakılır. Bu sınıflandırmaya göre her kilolu insan obez olarak tanımlanmaz. Boy - kilo uyumu ve bel çevresi ölçümü de hastalığın hangi evrede olduğunu belirlemede kullanılır.

Morbid Obezite Nedir?

Obezite, beden kitle endeksine (BKİ) göre üç türe ayrılır. Akut Obezite adıyla da bilinen Morbid Obezite, BKİ'i 40.5 - 50 aralığında olan olan hastaları kapsa. Vücutta yüksek oranda yağ birikmesi sonucu, birçok belirti aynı anda görülür. Uyku apnesi nedeniyle sık sık uykusundan uyanmak kalır. Beslenme ve uyku düzeni olmadığı için çabuk yorulma ve kronik halsizlik semptomları da ortaya çıkar.

Morbid obezite, uzman yardımı alınması ve tedavi edilmesi gereken tehlikeli bir hastalıktır. 2021 verilerine göre son 10 yıl içerisinde Avrupa ve Amerika'da obezite oranları %23 oranında attı. Hastalığın en büyük risklerinden biri ise çocuklarda görülme sıklığının yetişkinlere oranla 3 kat fazla olmasıdır.

Kalp damar hastalıkları, nefes darlığı ve hipertansiyon gibi birçok hastalığa neden olan morbid obezite,

Kimlere Morbid Obez Denir?

Hastalığın ikinci evresinde olan morbid obez denir. Hastalığın üçüncü ve son evresi ise Süper Obez olarak tanımlanmaktadır.

Morbid obeze neden olan faktörlerin başında yanlış beslenme alışkanlıkları geliyor. Tek tip beslenme, şeker ve karbonhidrat içerikli gıdaların aşırı tüketilmesi ve az hareket etmek, temel nedenleri arasında yer alır. Bunun dışında genetik yatkınlık da hastalığın görülmesinde önemli bir faktör.

Morbid obezite tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak kronik hastalıklar grubunda yer aldığı için tekrar nüksedebilir. Bunun için teşhis konmuş kişilerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ve egzersiz programlarına uyması gerekir. Gözlem altında tutulması gereken morbid obezite, önlenebilir ölüm nedeni olarak nitelendirilmektedir.

Morbid Obezin Normal Obezden Farkı Ne?

Morbid obezde, normal obeze göre semptomlar çok daha belirgindir. Hasta yürümekte, merdiven çıkmakta ve egzersiz yapmakta zorlanır. Birçoğunda sadece fiziksel değil ruhsal belirtiler de görülür. Sürekli yalnız kalma isteği ve depresyon, en yaygın görülen semptomlar arasında yer alıyor.

En büyük farkı ise hastalığın ölümle sonuçlanma riskinin bulunmasıdır. Vücutta biriken yağlar, kalp krizini riskini arttırır.