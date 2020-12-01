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01.12.2020 - 10:29 |

MR füzyon prostat biyopsisi nedir?

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, MR füzyon prostat biyopsisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

MR füzyon prostat biyopsisi nedir?
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MR füzyon biyopsi, prostat kanseri tanısında doğruluğu ve hassasiyeti yüksek “akıllı biyopsi” yöntemidir. Prostata ait manyetik Rezonans (MR) görüntülerinin, özel bir yazılım yardımı ile işlenmesi ve gerçek zamanlı transrektal ultrasonografi (TRUS) görüntüsü ile birleştirilmesi esasına dayanır.

Nasıl uygulanır?

Gelişmiş MR teknolojisi sayesinde prostatta kanser açısından şüpheli odaklar işaretlenebiliyor. Biyopsi sırasında prostat MR füzyon cihazından elde edilen prostat görüntüleri, yine aynı cihazda 3 boyutlu hale dönüştürülür. Daha sonra MR ile TRUS görüntüleri üst üste getirilerek “füzyon” işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında biyopsi iğnesi işaretlenmiş şüpheli MR bölgelerine ultrasonografi eşliğinde navigasyon özelliği ile yönlendirilir. Bu sayede hedefe yönelik biyopsi işlemi yapılabiliyor.

Klasik yöntem ile MR füzyon prostat biyopsisi arasındaki fark

Muayenesi normal PSA’sı yüksek hastalarda kanser oranı %25-30’dur. Klasik biyopsi ile var olan kanserlerin %70-75’ine tanı koyulabilir. Biyopside alınan parça sayısına bağlı olarak enfeksiyon ve septik komplikasyon riski koruyucu önlemlere rağmen yüksektir.

MR füzyon biyopsi ile var olan kanserlerin %95’ine tanı konulabilir. MR füzyon biyopsisi sayesinde özellikle PSA yüksekliği devam eden ve tekrarlayan prostat biyopsilerinde tümör saptanmayan hastalarda klinik açıdan önemli (hastaya zarar verme olasılığı yüksek) kanserlerin yakalanma oranı yükselir. Ultrasonla görüntülenemeyen, teknik olarak örnek alınması zor bölgelerden biyopsi almaya olanak tanır.

MR füzyon prostat biyopsisi nasıl yapılır?

Biyopsi işlemi genellikle bölgesel lokal anesteziyle yapılır. İşlem öncesi enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik verilir. Füzyon biyopsi yapılacak olan hastalara öncesinde multiparametrik MR yapılır. Füzyon biyopsi ultrasonografisi ile prostat bezinin sınırları ve büyüklüğü belirlenir. Multiparametrik MR’da yüksek tümör riski taşıyan alanlar işaretlenir. Bu görüntüler ile TRUS rehberliğinde alınan görüntüler üst üste getirilerek prostatın 3 boyutlu modeli oluşturulur

Bu yöntem ile kör biyopsiler almak yerine prostat içerisinde MR incelemede şüphelenilen bölgelerden hedefleme yapılarak prostat biyopsisi alınabilmektedir. Bu yöntemde biyopsi işlemi; hastadan alınan mp MR görüntüleri, ultrason probunun üzerine yerleştirilen sensörler ile bu sensörlerin hareketini takip eden elektromanyetik bir aparat içeren özel bir donanım ve yazılıma sahip ultrasonografi cihazı sayesinde gerçek zamanlı ultrasonografi görüntüleriyle eşleştirilerek gerçekleştirilir. Böylece Mp MR incelemede şüphelenilen noktalardan gerçek zamanlı USG görüntüleri eşliğinde biyopsiler alınarak işlemin tekrarlanma riski önlenmiş olur.

Ancak bazı olgularda klinik önemli kanserin hedefe yönelik biyopside de atlanabilmesi nedeniyle, hedeften alınan örneklere ek olarak standart biyopsi tekniği de uygulanabilmektedir.

MR füzyon prostat biyopsisi nedir

Prof. Dr. Mustafa Sofikerim

 

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