Mr (Manyetik Rezonans) Cihazları Nedir, Nasıl Çalışırlar?

MR cihazı, vücudumuzdaki yumuşak dokuların görüntülerini elde edebilmek için hidrojen atomlarını tarar. Bu atomları bulmak için de taranacak olan bölgeye yüksek manyetik alan uygulanır.

MR Cihazları Nasıl Çalışır?

Mr cihazları, manyetik alanların oluşturduğu radyo dalgalarını ve hidrojen atomlarını uyarır. Hidrojen atomları enerji salmaya başlar. Bunun sonucunda salınan enerji cihaz tarafından algılanarak görüntüye aktarır. MR cihazları, genellikle yumuşak doku görüntülemede kullanılır.

Özellikle de kas iskelet sistemi, menisküs, beyin ve omurilik hastalıkları ve bel fıtığı gibi rahatsızlıkların tespit edilmesinde sıkça kullanılır. Bu cihazların, gebeler de dahil olmak üzere canlılara herhangi bir zararı, şimdiye kadar tespit edilmemiştir. Ama bebeklerin ilk üç ay anne karnında organ gelişimi olduğu için MR önerilmez. Bunun yanında kalp pili olan hastalar, kalıcı dövmesi olan kişiler, göz içinde yabancı cisim bulunanlar ve metal protezi olan hastalara MR önerilmez.

MR Cihazının Bölümleri

MR cihazı dört bölümden meydana gelir. Bunlar ise,

Süper iletken mıknatıs: Titanyum ve niyobyum elementlerinin bir araya getirdiği alaşım çok iyi bir iletkenlik özelliği gösterir. Bunun yanında çok iyi bir manyetik alan oluşturur.

Soğutma sistemi: Mıknatısların ortaya çıkardığı yüksek ısıyı cihazdan uzaklaştırmaya yardımcı olur. Bu da genellikle sıvı helyum ile yapılır.

Manyetik gradyan sarmalları: Süper iletken mıknatısların oluşturduğu manyetik alana paralel olarak canlı organizmanın farklı düzlemlerini görüntülemeye yardımcı olur.

Radyo frekans verici: Hidrojen atomlarının enerji saldığı zaman görüntünün aktarılması sağlanır.

MR Cihazı ile Görüntüleme İşlemi

Mr cihazı ile dokulardaki hidrojen iyonu ya da proton yoğunluğuna göre görüntü elde edilir. MR cihazı radyasyon vermez. Bu nedenle insanlara zarar da vermez. Radyasyon yerine güçlü manyetik alan dokulardaki hidrojen iyonları, ivmeli hareket ettiği için elektromanyetik ışıma yapar. Yapılan bu ışıma, radyo frekansı düzeyindedir.

Işıma ile dokulardan yayılan radyo sinyalleri, MR cihazının çeperine yerleştirilmiş olan antenler sayesinde bilgisayara analiz için görüntüler gönderilir. Bu analizler sonucunda da siyah ve beyaz görüntüler elde edilir. Perfüzyon görüntüleme işleminde ise, sonuçlar renklendirilebilir.