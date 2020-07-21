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21.07.2020 - 03:48 |

Müge Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Ruscaceae familyasının üyesi ve Convallaria içerisindeki tek çeşit olan Müge çiçeği, Kuzey yarım kürede yer alan ılımlı iklime sahip bütün yerlerde yaygın bir şekilde yetişir. Uzun zamanlı şekilde yetişir. İlkbahar mevsiminde, topraktan 20 santimetre yukarıya dek uzayan bu bitki, koyu yeşilimsi ve geniş yapraklara sahiptir. Peki, Müge çiçeğinin anlamı nedir, özellikleri ve faydaları nedir, bakımı nedir gibi ayrıntıları sizler için derledik.

Müge Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Müge çiçeği, Türkiye çapında İnci çiçeği şeklinde de bilinmektedir. Kuzey yarım kürede yer alan ılıman iklimi bulunan bütün ülkelerde yaygın olarak yetişir. Güzel kokusuyla bilinen bu çiçeğin bazı özellikleri ve faydaları bulunmaktadır.

Müge Çiçeğinin Anlamı

Müge çiçeğinin anlamı; zarifliktir. Zarafeti, güzelliği, kırılgan olmayı temsil etmektedir. Mutluluğun en saf halini yansıtan bu çiçeğin dışarıdan görünümü de çok güzeldir. Müge çiçeğinin ne hikayesi olduğunun pek bilinmediğini belirtmek önemlidir. Dilden dile farklı hikayelerle anılan Müge çiçeği, İngilizce dilinde ürkek anlamını taşır. Kalp adına en yararlı olan çiçeklerden birisi olan Müge çiçeğinin birden fazla faydası bulunmaktadır.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Müge çiçeğinin pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi olacaktır;

- Müge çiçeği, kalp çarpıntısının önüne geçer.
- İdrar söktüren özelliğe sahiptir.
- Bağırsak yollarını düzene sokan Müge çiçeği, hazmı kolaylaştırır.
- Damarların ve kalbin güçlenmesine imkan tanır.

Müge çiçeğinin tüketilmesi için çay şeklinde yapılması gerekir. Müge çiçeğinin bahar aylarında toplanarak gölge bir ortamda kurutulmaktadır. 2 tatlı kaşığı Müge çiçeğinin üstüne bir bardak kaynar su dökülerek, 15 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Gün içerisinde iki bardak içilmesi yeterli olacaktır.

Müge bitkisinin özellikleri ise aşağıdaki gibi olacaktır;

- Müge çiçeğinin yaprakları elips ya da oval biçimdedir.
- Koyu yeşil rengi bulunan tam kenarlı Müge çiçeği, paralel damarlara sahiptir.
- Müge çiçeğinin çiçekleri uzun sap ucunda ve ona yakın olan çiçekleriyle salkım şeklinde bir görünüme sahiptir. Bundan ötürü de toplanması oldukça rahat bir çiçektir.
- Müge çiçeğinin çan biçiminde ve beyaz renkli olup ucu altı lop şeklindedir.
- Çiçeğin meyve küresi biçiminde, kırmızı ve ufak tohumları mavimsi renge sahiptir.
- Ufa beyaz çiçekli olup, hoş kokuya sahiptir.
- 30 santimetre boyuna kadar ulaşan Müge çiçeğinin ufak kırmızı tohumları zehirlidir.
- Çiçeklerinden alınan esans, parfüm yapımı için kullanılır.
- Beyaz salkım şeklinde yetişir.
- Bahar aylarında çiçek açarak, çiçekleri beyaz çanı andırır. Bundan ötürü Türkiye'de bir başka ismi Mayıs Çanı şeklindedir. İlkbahar aylarında kendini gösteren bu çiçek, yaz mevsiminde artarak, kış mevsiminde dökülür. Çiçek, rutubetli ve gölgeli yerlerde daha iyi yetişir.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Müge çiçeği, Zambakgiller familyasının bir üyesi olup, ülkemiz çapında Toros dağları, İzmir ve İstanbul bölgelerinde yetişmektedir. Bunun dışında Orta Avrupa'nın ormanlık ve dağ yerlerinde yetişir. Çiçeklerin hassas ve nazik olmasından ötürü havadan, rüzgardan etkilenmemesi gerekmektedir. Çok iyi korunması önemlidir. Bu çiçek sulanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bitki sulanırken, genel olarak aynı gün içerisinde ve aynı ölçülerde su kullanılması önemlidir. Yaz mevsiminde diğer mevsimlere nazaran daha fazla su verilmesi mümkündür.

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