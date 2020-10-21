Muhabbet Kuşları Kaç Yıl Yaşar, Kaç Saat Uyurlar?

Muhabbet kuşları evlerde rahatlıkla beslenebilecek hayvan türlerinden birisidir. Bununla birlikte muhabbet kuşlarının sahipleri kuşların ne kadar ömrünün olduğunu merak etmektedir.



Muhabbet Kuşları Kaç Yıl Yaşar?



Muhabbet kuşları genel olarak 1 yaşından sonra erişkin olarak nitelendirilir. Dişi muhabbet kuşları 4 yıldan sonra yaşlanmaya başlayabilir. Erkek muhabbet kuşları ise 6 yaşından sonra yaşlanmaktadır. Evlerde rahatlıkla bakılan ve pek çok renge sahip olan muhabbet kuşlarının ortalama ömrü 8 ile 10 yıl arasında değişir. Fakat bu süreç değişkenlik gösterebilir. Özellikle kuşları beslerken uygulanan bakım ve yaşanan hastalıklar kuşların ömründe değişikliğe yeniden olabilir. Muhabbet kuşları fazla soğuğa karşı dayanıklı olamazlar. Bu nedenle muhabbet kuşlarının fazla sıcak veya soğuk olamayacak evlerde beslenmesi oldukça önemlidir. Özellikle evlerde bulunan klima ve vantilatörlerden oldukça etkilenirler.



Muhabbet Kuşları Kaç Saat Uyurlar?



Muhabbet kuşlarının ömürleri ve sağlıklı olmaları uyku düzenine göre de değişir. Kuşların günde belirli saatler arasında uyuması gerekir. İnsan için gerekli uyku zamanından çok daha fala uyuyan muhabbet kuşları 10 veya q12 saat uyumaları gerekmektedir.



Genellikle kalabalık evlerde gürültünün fazla olmasından dolayı kuşlar ev halkı ile beraber uyur ve ev halkı ile beraber uyanmaktadır. Böyle durumlarda kuşlar yeterinde uyuyamayabilir. Uyku dizeni olmayan muhabbet kuşlarında da pek çok sağlık sorunları oluşmaktadır. Yetersiz uyku tüm dünyadaki canlılar için büyük bir problem teşkil etmektedir. Uykularını tam alamadıkları durumda stres, çığlık atma ve ısırma gibi problemler yaşanabilir.