Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Muhabbet Kuşları Kaç Yıl Yaşar, Kaç Saat Uyurlar?
21.10.2020 - 15:45 |

Muhabbet Kuşları Kaç Yıl Yaşar, Kaç Saat Uyurlar?

Dünyada bulunan hayvanlardan bazıları evcil olmak ile birlikte evlerde de bakılabilir. Bunlardan birisi de muhabbet kuşlarıdır. Pek çok kişinin evlerinde beslediği muhabbet kuşlarının ne kadar yaşadıkları da merak konusu olmuştur. Peki Muhabbet kuşları kaç yıl yaşar, kaç saat uyurlar? Sizlere muhabbet kuşları hakkında bilgileri derledik.

Muhabbet Kuşları Kaç Yıl Yaşar, Kaç Saat Uyurlar?
ABONE OL

Muhabbet kuşları evlerde rahatlıkla beslenebilecek hayvan türlerinden birisidir. Bununla birlikte muhabbet kuşlarının sahipleri kuşların ne kadar ömrünün olduğunu merak etmektedir.

Muhabbet Kuşları Kaç Yıl Yaşar?

Muhabbet kuşları genel olarak 1 yaşından sonra erişkin olarak nitelendirilir. Dişi muhabbet kuşları 4 yıldan sonra yaşlanmaya başlayabilir. Erkek muhabbet kuşları ise 6 yaşından sonra yaşlanmaktadır. Evlerde rahatlıkla bakılan ve pek çok renge sahip olan muhabbet kuşlarının ortalama ömrü 8 ile 10 yıl arasında değişir. Fakat bu süreç değişkenlik gösterebilir. Özellikle kuşları beslerken uygulanan bakım ve yaşanan hastalıklar kuşların ömründe değişikliğe yeniden olabilir. Muhabbet kuşları fazla soğuğa karşı dayanıklı olamazlar. Bu nedenle muhabbet kuşlarının fazla sıcak veya soğuk olamayacak evlerde beslenmesi oldukça önemlidir. Özellikle evlerde bulunan klima ve vantilatörlerden oldukça etkilenirler.

Muhabbet Kuşları Kaç Saat Uyurlar?

Muhabbet kuşlarının ömürleri ve sağlıklı olmaları uyku düzenine göre de değişir. Kuşların günde belirli saatler arasında uyuması gerekir. İnsan için gerekli uyku zamanından çok daha fala uyuyan muhabbet kuşları 10 veya q12 saat uyumaları gerekmektedir.

Genellikle kalabalık evlerde gürültünün fazla olmasından dolayı kuşlar ev halkı ile beraber uyur ve ev halkı ile beraber uyanmaktadır. Böyle durumlarda kuşlar yeterinde uyuyamayabilir. Uyku dizeni olmayan muhabbet kuşlarında da pek çok sağlık sorunları oluşmaktadır. Yetersiz uyku tüm dünyadaki canlılar için büyük bir problem teşkil etmektedir. Uykularını tam alamadıkları durumda stres, çığlık atma ve ısırma gibi problemler yaşanabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak sizin için önemli olabilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz işlerde bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıracak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeni şeyler öğrenme sorumluluğu içinde hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmeniz çok daha kolay olacaktır. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Ev hayatınızla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.  Ortaklı işlerinize daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konuların gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. Ailenizle ilgili konularda yorucu zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlacı koşullar oluşmasından kaçınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gün içinde bu durum sizin yorulmanıza neden olabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Denge de kalmanızı sağlayacak uğraşlara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerilmeler olabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişe yaratan durumlardan uzak durmalısınız.  İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Daha ciddi gördüğünüz konularda kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gündeminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar oluşabilir. Geçmişe yönelik durumların arasında kalabilirsiniz. Zaman zaman güven aradığınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Olaylar karşısında kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. Babanızla ilgili konuları göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Yakın çevrenizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Eşinizi ihmal etmemeye özen gösterin. İkili ilişkilerinizde denge de kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi şekilde düşünmeniz gerekebilir.  Kişisel donanımınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar oluşabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle işlerinizi akıcı hale getirebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak için sorumluluk alabileceğiniz bir gündesiniz. Bedeninizi ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili konularda yorucu koşullar oluşabilir.  Akışta kalmaya özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili bilemediğiniz olaylar yorucu hale gelebilir. Ev hayatınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konularınız gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konulara bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerde dengede kalmaya özen göstermeniz gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Ufuk ALATEKİN
Dr. Ufuk ALATEKİNOzonterapinin bağışıklık sistemi üzerindeki önemi
Tuvana Eroltu
Tuvana EroltuHamilelikte sağlıklı beslenme
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin ÖzkanÇocuğumu anaokuluna göndersem öfkesi söner, inatçılığı geçer mi?
Yasemin Sungur
Yasemin SungurKitap ile sohbet edilir mi?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşKatya'nın mutfağı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviHiçbir gezegen geri gitmez!
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÇocuklarda ağız bakımının ipuçları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginOmurga ve ağrı
Asuman Korugan
Asuman Koruganİyi şeyler olur
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK"Ben kimim?" sorusu
En Çok İzlenen Videolar
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kedilerin Kaç Parmağı Ve Kaç Dişleri Vardır? Kediler Hakkında Merak Edilenler

Kedilerin Kaç Parmağı Ve Kaç Dişleri Vardır? Kediler Hakkında Merak Edilenler

Kreatinin Kaç Olursa Tehlikeli Sayılır? Kreatinin Düşüklüğü Ve Yüksekliği Nedir?

Kreatinin Kaç Olursa Tehlikeli Sayılır? Kreatinin Düşüklüğü Ve Yüksekliği Nedir?

Hamilelik Kaç Günde Belli Olur Ve İlk Gösterdiği Belirtileri Nelerdir?

Hamilelik Kaç Günde Belli Olur Ve İlk Gösterdiği Belirtileri Nelerdir?

24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi ilk kez dijital ortamda gerçekleşiyor

24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi ilk kez dijital ortamda gerçekleşiyor

Sıradaki Haber