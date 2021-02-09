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09.02.2021 - 10:17 |

Multipl skleroz (MS) hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Multipl skleroz (MS) hastalığının tedavisi var mı?

Multipl skleroz (MS) hastalığı nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı adlı dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Multipl skleroz (MS) hastalığı başlangıcı şüphesi ile testler yaptıran oyuncunun son durumu muhabirler tarafından kendisine soruldu. Peki Multipl skleroz (MS) hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Multipl skleroz (MS) hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Multipl skleroz (MS) hastalığının tedavisi var mı?
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Multipl skleroz (MS) hastalığı nedir, belirtileri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Multipl skleroz (MS) hastalığı başlangıcı şüphesi ile testler yaptırdığı açıklanmıştı. Levent'te görüntülenen oyuncuya son durumu soruldu. Peki Multipl skleroz (MS) hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Multipl skleroz neden olur?

MS'niz varsa sinir liflerinin etrafındaki miyelin koruyucu tabakası hasar görür.

Hasarın bir bağışıklık sistemi saldırısının sonucu olduğu düşünülmektedir. Araştırmacılar, bağışıklık sistemi saldırısını başlatan bir virüs veya toksin gibi çevresel bir tetikleyici olabileceğini düşünmektedirler.

MS hastalığında; bağışıklık sisteminiz miyeline saldırarak, iltihaba neden olur. Enflamasyon ve skar dokusu, beyniniz ve vücudunuzun diğer bölgeleri arasındaki sinyalleri bozar.

MS'in belirtileri nelerdir?

Multipl sklerozlu (MS) kişilerde çok çeşitli belirtiler görülür. Hastalığın doğası gereği, belirtiler kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Ayrıca, yıldan yıla, aydan aya ve hatta gün güne de belirtilerin şiddeti değişebilir.

En sık görülen belirtilerden ikisi; yorgunluk ve yürüme güçlüğüdür.

MS'li kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin yorgunluktan şikayet ettikleri gözlemlenir. MS ile ortaya çıkan yorgunluk, günlük görevleri yerine getirme yeteneğinizi etkileyerek hareket kabiliyetinizi sınırlandırabilir.

Yürüme zorluğu birkaç nedenden dolayı MS kaynaklı olabilir.

bacaklarınızın veya ayaklarınızın uyuşması
dengeleme zorluğu
kas güçsüzlüğü
kas spastisitesi
görme zorluğu
MS'in diğer yaygın görülen belirtileri şunlardır:

konuşma bozuklukları
titreme
konsantrasyon, hafıza ve problem çözme becerilerini içeren bilişsel konular
akut veya kronik ağrı
MS tedavisi

MS’i ortadan kaldıran kesinleşmiş bir tedavi yoktur ancak çoklu tedavi seçenekleri mevcuttur. Doktorunuzun sizin MS hastalığınızın türüne veya belirtilerine yönelik önerdiği ilaçlar dışına çıkmayınız.

MS ile yaşamak

MS'li birçok kişi, kişisel veya çevrimiçi destek grupları aracılığıyla hastalıkla olan mücadelelerini ve MS ile başa çıkma stratejilerini paylaşmaktadır.

Düzenleyici ilaçlardan birini alırsanız önerilen programa uyduğunuzdan emin olmanız gerekir. Doktorunuz gözlenen belirtileri tedavi etmek için başka ilaçlar da reçete edebilir.

Düzenli egzersiz fiziksel ve ruhsal sağlık için önemlidir. Fiziksel hareketler sizi zorluyorsa, yüzme havuzunda yüzmek veya egzersiz yapmak yardımcı olabilir. Bazı yoga sınıfları sadece MS'li kişiler için tasarlanmıştır.

Tamamlayıcı tedavilerin etkinliği ile ilgili çalışmalar azdır ancak bu durum, tamamlayıcı tedavilerin bir şekilde yardımcı olamayacağı anlamına gelmez.

Aşağıdakilerden herhangi bir terapiyi daha az stresli ve daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir:

meditasyon

masaj

Tai Chi

akupunktur

hipnoterapi

müzik terapisi

MS yaşam boyu sizinle var olacak bir durumdur. Bu yüzden eğer size de MS teşhisi konduysa hayatınızın geri kalanında MS hakkında yapabileceğiniz her şeyi öğrenmeye ve kendinizi en iyi hissettiğiniz anları keşfetmeye odaklanmalısınız.

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