Mum Lekesi Nasıl Çıkar? Halıda, Koltukta Ve Masaya Bulaşan Mum Lekesi Nasıl Geçer?

Romantik bir akşam yaşamak ya da karanlıkta kalındığı zaman mumlar büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda süs amaçlı ya da birçok işte de ortamın daha güzel görünmesi için mumlar değerlendirilir. Fakat getirdiği özelliklerin yanı sıra, aynı zamanda leke sorunları da yaratmaktadır. Ne kadar inatçı leke olursa olsun mum açısından bu sorundan kurtulmak aslında zor değil.



Mum Lekesi Nasıl Çıkar?



Mumlar ev dekorasyonu için özellikle vazgeçilmez parçalar arasındadır. Aynı zamanda birçok farklı amaç doğrultusunda mutlaka evde veya iş yerlerinde bulunan ürünler içerisinde yer alır. Ancak yanlışlıkla döküldüğü zaman ya da sonuna kadar eriyip fark edilmediğinden, birçok eşyanın ya da giysini kötü bir görüntü yaratmasına sebep verebilir. Özellikle halı ve koltuk ile beraber masalar üzerine yerleştirilen mumlar, bu bölgeleri daha fazla lekeli hale getirmektedir.



Mum lekesini çıkarabilmek için eriyen mumun nereye döküldüğüne bakılmalıdır. Yani eşyanın malzeme özelliği ve kumaş yapısına göre değişik seçenekler değerlendirilir. Tabii burada birkaç püf noktayı bilmek önemlidir. Özellikle diğer lekelerin aksine mum lekesi kuruduktan sonra müdahale edilmesi gereken sorunlar arasında yer alır. Böylece kalıp haline gelen, farklı yöntemler üzerinden rahatlıkla ilgili noktadan çıkarılabilir. Bu süreci hızlandırmak için dökülmüş olan mumun üzerine buz uygulaması ele alınabilir.



Halıda, Koltukta ve Masaya Bulaşan Mum Lekesi Nasıl Geçer?



Genelde mumlar daha çok halı ve koltuk ile beraber masada leke bırakır. Bu durum bazı zamanlar fark edilmez bazen ise hemen anlaşılır. Ancak ne olursa olsun mutlaka mumun kurumasını beklemek daha doğru bir yöntemdir. Aynı zamanda eşyalara bağlı olarak değişik uygulamalar ele alınmalıdır.



Halıya bulaşan mum lekesini çıkarma yöntemi; Öncelikle bir buz kullanmak suretiyle lekeyi mümkün olduğu kadar dondurun. Daha sonra ucu kör bir bıçak kullanarak mum kalıntılarını kazıyın. Ardından kağıt havlu ya da yağlı kağıdı lekenin üzerine yerleştirmek suretiyle üzerinde ütü gezdirin. Burada ütünün halıyı yakmamasına dikkat edin. Son olarak bir Deterjan ve sünger yardımıyla tüm lekeleri çıkarın.



Koltuğa bulaşan mum lekesini çıkarma yöntemi; Belli bir süre bekleyerek mumun donmasını sağladıktan sonra, kazımak suretiyle kolayca koltuktan lekeyi çıkarabilirsiniz. Daha sonra hafif bir deterjanlı bez ile beraber ya da kağıt havlu üzerinden silerek alanı tertemiz hale getirebilirsiniz.



Masayı bulaşan mum lekesini çıkarma yöntemi; Aynı şekilde yukarıdaki yöntemleri uygulayarak masanın üzerindeki mum lekesini de çıkarabilirsiniz. Burada önemli olan mutlaka dökülen mum lekesinin donmasını beklemektir. Daha sonra kağıt havlu ve deterjan ile beraber kolayca silerek masayı temiz hale getirebilirsiniz.